VUČIĆ POSLE SASTANKA PROCESA BRDO-BRIONI: Sa Albancima je izrečeno mnogo teških reči, bolje i to, ali da bude mir

KRANJ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon plenarnog sastanka Procesa "Brdo- Brioni" da u regionu nema ljubavi, ali da postoji potreba da se razgovara i čuva mir i stabilnost.

Vučić je u izjavi za medije u Brdu kod Kranja rekao da je zajedno sa makedonskim predsednikom Đorđom Ivanovim razmenio "teške i oštre reči sa albanskim predstavnicima", ali da je i to bolje nego da se takve stvari prenesu na ulice.

foto: Tanjug/Tanja Valič

Predsednik Srbije je rekao da ne pamti tako oštru i tešku diskusiju sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, ali da je, zajedno sa Ivanovim, nedvosmisleno pokazao šta je istina u ponašanju ljudi iz Prištine i zagovaranju velike Albanije.

"Pokušali su da kažu da su to izmišljotine Beograda i moram da kažem da je makedonski predsednik Djorđe Ivanov u potpunosti podržao sve argumente koje sam izneo i bio veoma oštar, tako da je nekome izgledalo kao da smo pravili blok Srbija i Makedonija protiv dvojice albanskih predstavnika, što nije bio slučaj", rekao je Vučić.

On je ipak naglasio da je dobro što je rasprava bila oštra i otvorena i što znamo da će biti potrebno mnogo truda da se ulolži kako bi svi u Evropi i svetu razumeli poziciju Srbije.

foto: Tanjug/Tanja Valič

"I danas sam im rekao da mi razumemo da Albanci Kosovo smatraju nezavisnim, ali da oni moraju da uđu u naše cipele i da razumeju da Srbija ne smatra Kosovo nezavisnom državom i da oko toga nema nikakve saglasnosti", rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je najvažnije da svi dobro razumeju da probleme treba rešavati dijalogom.

"I bolje je da mi na ovakav način razgovaramo nego da se to preseli na teren. Dokle god je to u tim vodama, to je dobro, ali su velike razlike prikazane", rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da je nemački predsednik Frank Valter Štajnmajer rekao da svi, kada odu kod predsednika Evropske komisije Žana Kloda Junkera, govore o ljubavi u regionu, koje nema.

foto: Tanjug/Tanja Valič

"Ali ima potrebe da se razgovara i čuva mir i stabilnost, ali to nije ljubav. Imamo dramatično različite interese koji će postojati i u budućnosti, dobro je da ih na takav način definišemo i tu nikakve ljubavi nema", zaključio je Vučić.

( Kurir.rs/Tanjug)