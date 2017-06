(KURIR TV) OPOZICIONARI ZANEMELI POSLE RASPRAVE NA TVITERU Janković: Ja sa Živkovićem nisam ni komunicirao! Živković: Nemam komentar!

BEOGRAD - Lideri opozicione Nove stranke i Pokreta slobodnih građana, Zoran Živković i Saša Janković, dan nakon razmene tvitova koji su uzburkali javnost nisu više želeli da nastavljaju polemiku.

Dojučerašnji bliski saradnici zbunili su u subotu uveče korisnike Tvitera, kada su zaoštrili komunikaciju nakon što je odbornik Nove iz Sombora otvoreno pitao Jankovića šta se dogodilo sa nezvaničnim dogovorom da ista pristupi njegovom pokretu po formiranju, kao i zašto nije prisustvovao njenom Glavnom odboru, iako je bio pozvan.

Saša Janković je danas u izjavi za Kurir naveo da se na spornu prepisku ne bi osvrtao, jer kako ističe, nije komunicirao direktno sa Živkovićem.

"Nemam nikakav komentar i, ako ste primetili, ja nisam komunicirao sa gospodinom Živkovićem. Sasvim sigurno opozicija će sarađivati već na prvim narednim izborima, to je potpuno jasno, to je najavljeno. Videli ste praktično i na nedavnom skupu gotovo sve opozicione lidere i to je bez ikakvog oklevanja način na koji će na izborima u Beogradu ova vlast biti zamenjena novom demokratskom vlašću", ocenio je lider Pokreta slobodnih građana.

S druge strane, Živković je na pomenutoj društvenoj mreži istakao da nema nameru da nastavlja raspravu, što je potvrdio i za Kurir, kratko poručivši da nema nikakav komentar.

Podsetimo, bura je nastala kada se Janković osvrnuo na svoju izjavu od pre mesec i po dana, kada je i najavio formiranje pokreta, i dodao da mu je žao što su članovi Nove stranke pomislili da on nije želeo da mu se priključe.

"Vaš predsednik ima očekivanja koja ne mogu da ispunim i poziv se negde izgubio", poručio je lider Pokreta slobodnih građana, što je iniciralo da se u polemiku uključi i sam Živković.

"Da, očekivanja su da se drži reč, da se ne laže", uzvratio je predsednik Nove i zaključio raspravu.

Ovo takođe nije prva naznaka da među opozicijom već izvesno vreme postoje tačke razlaza. Živković nije podržao ni okupljanje ostalih predstavnika opozicije na dan polaganja zakletve predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Ako je smisao okupljanja protivljenje Vučićevoj inauguraciji, onda je trebalo protestovati u trenutku njenog dešavanja između 10 i 12 sati, kad je Nova stranka i bila na ulici", ocenio je tada lider Nove stranke, uz opasku da su na skupu bili prisutni oni među kojima je jedan napravio Vučiću stranku, drugi mu je služio, a treći deli njegove stavove.

