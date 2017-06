BIVŠI ŠEF CIA ZA BALKAN: Ako Albanaci hoće veliku Albaniju, onda je i velika Srbija realnost

Poznati američki stručnjak za Balkan Stiven Mejer smatra da bi prekrajanje granica bilo najbolji način da se reši situacija u regionu i da bi to trebalo učiniti na miran način, ističući da na Balkanu mora postojati neka vrsta "kreativnog liderstva".

Mejer je rekao da "u granicama nema ničeg svetog", a u odbranu svog stava navodi da su se posle okončanja hladnog rata mnoge granice promenile, kao na primer granice Sovjetskog Saveza ili Čehoslovačke - i to na miran način.

Mejer, u intervjuu za Sputnjik, ocenjuje da na Balkanu postoji izvesna podrška za neku vrstu promene granica, ali i - strah.

"(Predsednik Srbije Aleksandar) Vučić ne želi da uvredi Brisel, ne želi da uvredi Vašington. Vučić je toliko rešen da Srbija postane deo EU da ne bi učinio ništa što bi to poremetilo. A ako pogledate ankete u Republici Srpskoj i u ovoj zemlji, postoji podrška za takvu vrstu ujedinjenja", kaže bivši američki obaveštajac.

On smatra i da se ideja o ujedinjenoj Albaniji može realizovati, ali isto to veruje i kad je u pitanju "velika Srbija" ili razmatranje ideje o nekoj vrsti konfederacije pravoslavnih područja, pri čemu ima u vidu konfederaciju Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije. Pri tom ukazuje da lideri regiona treba da drže SAD, i velike sile generalno, što dalje od toga.

"Kad pogledate poslednje 22 godine, svaki put kad su se Amerikanci, a ponekad i Rusi, mešali u stvari u ovom području - to se nije dobro završilo. Posebno SAD, koje treba da se drže podalje. Američki političari ne razumeju ovaj region, ne razumeju etničku pripadnost. Ovaj region mora sam da rešava probleme...Ovde mora da postoji liderstvo", naglašava američki stručnjak.

Što se tiče pitanja o ujedinjenoj Albaniji, Mejer ocenjuje da je Srbija dovoljno jaka da se sa tim uhvati u koštac ako bi se tako nešto desilo - bila bi to, pojašnjava on, Albanija, deo Kosova, deo Makedonije i možda čak Preševska dolina, "ali, ravnoteža tome bilo bi to što bi Srbija dobila severni deo od reke Ibra".

Mejer smatra i da je Briselski sporazum veoma loš za Srbiju, a u ovom trenutku, kaže, nije mnogo dobar ni za Kosovo.

"Priština je pre nekoliko nedelja rekla da će prekinuti pregovore. Predložio sam Vučiću pre mnogo vremena da i Srbija to učini. Recite Kosovu i Mogerinijevoj - stop, prekidamo, nećemo dalje ovako, moramo imati novi aranžman", navodi on.

Govoreći o situaciji u Republici Srpskoj, kaže da bi tamo trebalo održati plebiscit da se vidi šta ljudi žele - da li žele nezavisnost, da li žele da budu deo Bosne ili da budu deo Srbije.

"Većini ljudi sa kojima sam razgovarao sviđa se ideja da budu deo Srbije. Mislim da postoji i mogućnost da se tesno sarađuje sa pravoslavnom Makedonijom. Suština je da u ovom delu sveta pitanje suvereniteta nije rešeno. Ono što Pariz, Berlin i Brisel ne shvataju u vezi sa Balkanom jeste da ovde još nije rešen taj problem suvereniteta", ističe Mejer.

Kad je reč o politici američkog predsednika Donalda Trampa u našem regionu, on navodi da su očekivanja na Balkanu u tom pogledu bila prevelika.

"Vašington se veoma malo interesuje za Balkan. Četiri meseca od dolaska nove administracije niko ne govori o Balkanu. To je zato što su tu Rusija, Kina, Bliski istok, terorizam. Vaša očekivanja su prevelika. To ne znači da ne postoje američki zvaničnici koji se interesuju za region, ali to su oni nižeg ranga", pojašnjava ovaj stručnjak.

Mejer, koji je 1990-ih radio u našem regionu kao zamenik šefa CIA-e za Balkan, smatra i da je dobra stvar u srpskoj politici što balansira između Zapada i Rusije, ali zaključuje da Srbi treba da budu veoma oprezni sa bilo kojom spoljnom silom.

(Kurir.rs/Tanjug)

