FRANCUSKI OBAVEŠTAJCI OTKRILI KAKO JE UHAPŠEN HARADINAJ: Tači pratio kretanje Ramuša po Švajcarskoj i Francuskoj pre akcije policije

PRIŠTINA - Iz kabineta Hašima Tačija stigle su informacije o kretanju Ramuša Haradinaja pre njegovog hapšenja u Bazelu.

To je preneo slovenački portal „Top njuz“, uz navode da je takav zaključak iznet iz „analize međunarodnih kontakata Tačija i Haradinaja“.

„Francuski obaveštajci su dobili informacije o kretanju Haradinaja iz Tačijevog kabineta, posle čega je on uhapšen u Bazelu i to je razlog za zakasnelu reakciju Prištine“, navodi se u tekstu.



SRPSKA JAVNOST O SRAMNOJ ODLUCI FRANCUSKOG SUDA: Haradinaj je ratni zločinac! Odluka je politička



U dokumentu se ističe da su prve reakcije stigle iz Alijanse za budućnost Kosova, Haradinajeve partije, uz zahtev da zvanična Priština hitno reaguje.

„Moguće je da je reakcija izostala jer je iz Tačijevog kabineta stigla informacija o tačnom vremenu sletanja Haradinajevog aviona na aerodrom Bazel-Miluz, odakle je trebalo da otputuje na inauguraciju američkog predsednika Donalda Trampa“, dodaje se.

Navodno je Haradinajevo hapšenje, po poternici Srbije, iskorišćeno kao razlog za prekidanje dijaloga Beograda i Prištine, a „plan akcije“ su smislili i razradili Tači i Kadri Veselji, predsednik DPK.



HARADINAJ DOŠAO U PRIŠTINU I ODMAH PROVOCIRA: Albanci se nikada neće pokoriti Srbiji

„Oni imaju veze sa francuskim obaveštajcima. Samo jedno podsećanje, kada je Bernar Kušner bio šef misije UN, sa Kosmeta je proterano 200.000 Srba. Razlog za hapšenje Haradinaja je i to što je on odgovorio potvrdno na zahtev za razgovor sa istražiteljima budućeg Specijalnog suda za zločine OVK. Haradinaj je čak dao i podatke o povezanosti Tačijevih bliskih saradnika sa ratnim zločinima nad Srbima i Albancima. Haradinaj je dao podatke koji mogu da budu korišćeni u sudskom procesu“, navodi se.

Vilijam Voker.



(VIDEO) ODBIJEN ZAHTEV SRBIJE O IZRUČENJU: Krvnik Haradinaj na slobodi!



Takođe, navodno je Haradinaj hteo da diskredituje porodicu Tači, naročito njegovog brata Ganija, o kome priča da je sarađivao sa srpskim službama bezbednosti 1996. godine.

„To bi bilo izneto u javnost ako Tači pokuša da obori dogovor o budućnoj zajedničkoj političkoj aktivnosti. Sve to je verovatan razlog što se Tači i Haradinaj nisu sreli u javnosti u danima po njegovom povratku u Prištinu, a političke poruke su prosleđivane kroz posrednike. Neočekivana koalicija Mustafine LDK i partije Bedžeta Pacolija dovela je do hitne predizborne koalicije Tačija i Haradinaja, bukvalno u poslednjem minutu, a to je šansa koju Haradinaj nije mogao da propusti. Tači je morao da prihvati njegov uslove — da bude kandidat za kosovskog premijera“, zaključuje se u tekstu.

Kurir.rs/B92/EPA/Fonet