VUK JEREMIĆ: Izborni uslovi su tačka okupljanja srpske opozicije

Bivši predsednički kandidat Vuk Jeremić izjavio je danas da bi proces objedinjavanja opozicije trebalo da počne razgovorom o poboljšanju izbornih uslova jer su oni, na nedavno održanim predsedničkim izborima, bili "sve osim regularnih".

U intervjuu za Televiziju Šabac, Jeremić je rekao da pod istim uslovima danas ne bi ponovo učestvovao na izborima i da bi izlazak na izbore bez promene izbornih uslova bio "samoubilački korak".

On je ocenio da opozicija treba da napravi jasnu listu zahteva koja se tiče promene izbornih uslova, koja ne mora da bude preterano ambiciozna, ali koja mora da obuhvati preporuke OEBS-a iz 2016. godine koje se tiču sredjivanja izbornog spiska, pristupa medijima i ravnopravnog rada u izbornoj komisiji.

Jeremić je dodao da je o tome već razgovarao sa najbolje plasiranim opozicionim kandidatom na predsedničkim izborima Sašom Jankovićem i najavio da će razgovarati i sa drugim opozicionim akterima.

Govoreći o izbornom rezultatu koji je sam ostvario, Jeremić je rekao da je protekla dva meseca obavio analizu i pokušao da shvati šta se i zbog čega desilo i koji je najbolji put za nastavak borbe.

On je ponovio da će ostati u političkoj areni Srbije i nastaviti borbu kroz formiraje političke organizacije koju vidi kao stranku političkog centra, kakva nedostaje na domaćoj sceni.

Jeremić je rekao da će osnovni principi i vrednosti na kojima će ta organizacija bazirati svoje političko delovanje biti neprikosnovenost vladavine prava, odbrana gradjanskih sloboda, obnova demokratskih institucija, povratak civilizovanog dijaloga u politički život, osećaj i briga za nacionalne interese, zaštita najvrednijeg iz tradicije i kulture, borba za ideje socijalne države, povratak normalnosti u kulturni i medijski prostor i mudra i izbalansirana spoljna politika.

On je dodao da je proces usitnjavanja na srpskoj političkoj sceni nešto što neće doneti dobar rezultat i da će se, zbog toga, zalagati za zajednički nastup svih opozicionih organizacija na predstojećim beogradskim ili parlamentarnim izborima.

Komentarišući verbalnu podršku koju predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobija od dela medjuarodne zajednice, Jeremić je rekao da će se to nastaviti sve dok bude nezaustavljivo davao koncesije po pitanju Kosova, na štetu Srba i Srbije.

"Dok god se ne postavlja pitanje šta treba dati nego kada, dotle će u delu medjunarodne zajednice kojoj je samo Kosovo bitno imati otvorenu podršku. Ali pitanje je šta će da se dogodi kada to sve preda. A on će to uraditi prilično skoro, jer sada više neće imati izgovor Tomislava Nikolića ili nekih izbora", rekao je Jeremić.

Ponovio je svoje zalaganje za vojnu neutralnost Srbije i dodao da je to potrebno uneti i u Ustav, kako bi prestalo da bude dnevnopolitičko pitanje.

On je, medjutim, ocenio da je Vučić i po pitanju eventualnog članstva u NATO već "počeo da kuva žabu" u javnosti.

" Postoji opasnost da se potpuno okrene ćurak i da se krene putem evroatlantskih integracija, bez obzira na stav javnosti... Srbija bi u NATO bila manje bezbedna nego da je vojno neutralna i nastaviću da se zalažem za vojnu neutrlanost, bez obzira što će verovatno na naslovnim stranama i dalje izlaziti da sam ja NATO plaćenik. A onaj ko je najveći podržavalac eventualnog stupanja u NATO je na veoma visokoj državnoj funkciji", rekao je Jeremić.

( Kurir.rs/Beta/Foto Zorana Jevtić)

