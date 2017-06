VUČIĆ O ZAOŠTRENIM PORUKAMA IZ PRIŠTINE: Prete opstanku Srba, a prolaze nekažnjeno!

BEOGRAD - Evropski komesar za proširenje Johanes Han tokom boravka u zvaničnoj poseti Srbiji, sastao se jutros u Vili Mir sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Jedna od glavnih teme dvojice zvaničnika bila je situacija koja se odnosi na dijalog Beograda i Prištine. Predsednik je posebno prokomentarisao izjave iz Prištine kojima se ugrožava stabilnost regiona.

"Kosovo je bila jedna od glavnih tema za nas. Da se ne bismo igrali, tačno je da ljudi u regionu žele mir i stabilnost. Ono što nas brine je činjenica da najteže moguće izjave, koje predstavljaju čak i pretnje opstanku srpskog naroda, prolaze nekažnjeno. Znate koliko poštujem gospodina Hana, reč je o čoveku koji voli ovaj deo sveta. S druge strane da smo mi izgovarali takve rečenice protivne Briselskom sporazumu, sasvim sam siguran da bi bilo izdato desetine saopštenja...To je nešto što moramo da razumemo, naše viđenje je različito od viđenja članica EU. Neću da dolivam ulje na vatru, to su teške izjave i ne mislim da je u pitanju kampanja. Mislim da je u pitanju nešto drugo i to je ono što me plaši. Ono što mi molimo EU to je da na objektivan, nezavistan i racionalan način ocenjuju postupke političkih lidera na Balkanu i to je sve što tražim, ništa više. Molim političare u Prištini da razmišljaju na jedan drugi način, da pokušaju da prevaziđu ono što su radili pre 20 godina", rekao je predsednik Vučić i za kraj citirao Borislava Pekića:

"Srećna je ona zemlja koja postaje zemlje i o kojoj se razmišlja kao zemlji naše dece, a ne zemlji naših dedova", citirao je Vučić srpskog književnika i dodao da bi voleo da i drugi tako razmišljaju.

