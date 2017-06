SLOBODAN ANTONIĆ OTVORENO O NAPREDNJACIMA: Srbija je privatno preduzeće jedne porodice!

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, sociolog Slobodan Antonić, ocenjuje da se danas stiče utisak da je gotovo nemoguće zaposliti se ne samo u javnom već i u privatnom sektoru, bez partijske knjižice, kao i da se priča da svaki istaknutiji privatnik mora da uzme člansku kartu SNS-a da bi zadržao biznis.

"Stiče se utisak da je danas gotovo nemoguće zaposliti se ne samo u javnom već i u privatnom sektoru, bez partijske knjižice. Kažu da svaki istaknutiji privatnik mora da uzme člansku kartu SNS-a da bi zadržao biznis. a, kako čujem, u sledećem koraku učlanjenom biznismenu dostavlja se lista aktivista SNS-a koje će da zaposli. Privatnik onda otpušta deo svojih radnika, a na njihova mesta zapošljava SNS aktiviste. Da li mislite da je to normalno u tržišnoj privredi? To može biti normalno samo u političkom kapitalizmu. Naš premijer-predsednik rado se poziva na Vebera. Upravo je Veber skovao pojam "politički kapitalizam". On označava sistem u kome se može ozbiljno zaraditi samo ukoliko ste dobri s vlašću. U suprotnom, nema biznisa", ocenio je Antonić u intervjuu za Vreme.

Antonić navodi i da je Aleksandar Vučić "politički Don Žuan" kome uspeva da ga podržavaju i "drugosrbijanci" i "nacionalisti", tako što prvima govori da EU nema alternativu, a drugima da će sa ruskim migovima sačuvati Kosovo i Republiku Srpsku.

"Suštinski deo Vučićeve tehnologije vlasti su izbori. Najbolje ako može svake godine, čak svakog meseca. To je večito vanredno stanje za kontrolisanu javnost i za vojsku stranačkih aktivista. Javnost se anestezira pričama o "zaverama stranaca" i o "državnom udaru" opozicije i tajkuna. Mi idemo u Evropu, ali tako da je jedna politička porodica sve bogatija i moćnija, da su strane banke i kompanije sve zaštićenije i osionije, a da smo mi drugi sve siromašniji i bespomoćniji. Nisam siguran da ćemo takav put u Evropu preživeti", otvoren je Antonić za Vreme, dodajući, kako je rekao, da Vučić "poseduje i stvarnu moć: kontroliše srce države".

(Kurir.rs/Vreme/Radmilo Marković, Foto: