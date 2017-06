DEJAN RADENKOVIĆ: Najveća pretnja miru na Balkanu je velikoalbanski nacionalizam

PODGORICA- Velikoalbanski nacionalizam najveća je pretnja mira na Balkanu, ocenio je član Predsedništva Socijalističke partije Srbije Dejan Radenković i ističe da je stanje na Kosovu i Metohiji opterećeno etničkim animozitetima i ekstremizmom.



"Srpsko stanovništvo je već 17 godina bez zaštite i na udaru je albanskih ekstremista. Srbi su pokazali izuzetnu kooperativnost, učestvovali su na izborima, ušli u kosovski sistem i za uzvrat nisu dobili ništa. Dobili su na papiru Zajednicu srpskih opština i već četiri godine ih kosovske albanske vlasti zamajavaju i ne dozvoljavaju im da formiraju ZSO", naveo je Radenković, u inteervjuu za podgorički Dan.

Radenković, koji je rođen na KiM, kaže da je utisak da vrlo snažna struja ekstremista u kosovskoj vlasti ne želi Srbe na Kosovu i Metohiji, da želi etnički čisto Kosovo i da im najviše smeta što vlasti u Srbiji po svaku cenu žele dogovor.

" Najveća pretnja balkanskom miru je velikoalbanski nacionalizam i ekstremizam. Evropska unija na sve to ne reaguje adekvatno. Sjedinjene države još uvek se ne protive velikoalbanskom ekstremizmu iako imaju jasnu viziju koliko je taj miks etničkog i verskog ekstremizma opasan, posebno veza sa ISIS-om", naveo je Radenković.

Prema njegovim rečima, vlast u Srbiji čini sve što je i njihovoj moći.

"Insistiraju na dijalogu, principijelno ga vode, pomažu ekonomski srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije je u delikatnoj situaciji, vodi najmoćniju zemlju u regionu ( Srbija je vojno nadmoćna, ima najozbiljniji ekonomski potencijal, politički je konsolidovana i stabilna) a opredeljena je da sva pitanja rešava mirnim putem. Sada je u poziciji da odgovara na izmišljene optužbe iz Prištine da je najveća opasnost za region Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu i 'ruski migovi'", naveo je Radenković, uz podsećanje da je trenutno briselski dijalog blokiran zbog izbora na KiM. Sve se, kaže, prolongira u nedogled i to se odražava na položaj srpskog življa u Pokrajini.

Radenković, koji je ekonomista po obrazovanju, kaže da je Srbija ušla u snažne, ali bolne reforme.

"Državna kasa je konsolidovana, sprečeno je bespotrebno osipanje sredstava, uveden sistem štednje, pokrenut je proces privlačenja stranih investicija koji ima najbolje rezultate u regionu. Bez sumnje reformski kurs je zauzet. Ali je to trajni proces koji sa sobom nosi mnoga iskušenja - adaptaciju obrazovnog sistema pre svega, reindustrijalizaciju, ozbiljne i detaljne kratkoročne i dugoročne planove, analize potencijala Ali, pre svega , nephodna je politička stabilnost", istakao je.

Na konstataciju da SPS podržava reformski kurs Srpske napredne stranke,

Radenković kaže da je SPS državotvorna i nacionalno odgovorna stranka. "Podržavamo reforme učešćem u vladi i predstavljali smo snažan oslonac zajedničkom predsedničkom kandidatu Aleksandru Vućiču. SPS nije velika stranka, ali ma veoma dobru mrežu i ima najbolji kadrovski potencijal. Kriminalna privatizacija u Srbiji je kadrovski uništila našu partiju", kaže Radenković.

SPS bi, smatra, morao više o socijalnom aspektu reformi koje sprovodi vlada Srbije.

Levica je, kaže, zaštitnik gubitnika tranzicije i mora da pronalazi rešenja da ublaži njihove probleme.

"A u Srbiji je mnogo onih kojima je tranzicija urušila standard, odnela radno mesto, ispraznila novčanike, rasturila porodice i oterala decu u pečalbu Levica se bori za jednakost, za socijalnu pravdu, za dostojanstvo čoveka kome je tranzicioni tajfun opustošio i imovinu i život. Nismo odgovorili tom zadatku i SPS mora da prizna da je to razlog što nije najmoćnija stranka u Srbiji i da je to istorijska greška. Za takve zadatke potrebni su novi ljudi i nove ideje", kaže Radenković.

Govoreći o odnosima Srbije i Crne Gore, Radenković kaže da će ti odnosi uvek ići uzlaznom linijom.

"Građani Crne Gore i Srbije govore istim jezikom, imamo iste ciljeve - da živimo u miru i da napredujemo, da budemo deo evropske porodice, da sačuvamo svoju tradiciju - a imamo na šta da budemo ponosni. Ko je god pokušao da zavadi Srbiju i Crnu Goru - nije dobro prošao i nikada to nije bilo u interesu ni Crne Gore, ni Srbije. Danas, kada velike sile ponovo na balkanskim prostorima aktiviraju instrumente za zaštitu svojih geostrateških interesa, verovatno će pokušati da izazovu nove animozitete između Crne Gore i Srbije. Veliku odgovornost snose političke elite dve zemlje i one to mogu i moraju sprečiti", naveo je Radenković.

Autor: Tanjug