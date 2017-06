VUK JEREMIĆ O SANKCIJAMA RUSIJI: Sve je moguće kada je reč o Vučiću, imao je ozbiljne preokrete

pred Srbijom dug put do EU

BEOGRAD - Nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je da je politika proširenja u Evropskoj uniji "stavljena na čekanje" i da je pred Srbijom, kada je reč o članstvu u EU, "dug put", čak i uz političku volju obe strane.

Jeremić je u intervjuu za RT rekao da određene zemlje traže izgovor da uspore proširenje EU.

"Ne mislim da iko u ovom momentu ozbiljno razmatra mogućnost proširenja unije, činjenica da postoji nejedinstvo po pitanju proširenja, kao i po drugim pitanjima, sigurno nije jako pozitivna za Srbiju", rekao je Jeremić.

O Kosovu

Upitan da li zbog izjave predsednik Srbije Aleksandra Vučića da je pridruživanje EU jedan od ciljeva Srbije i da je otvoren za razgovor o Kosovu, to znači da će vlast u Srbiji prihvatiti nezavisnost Kosova u zamenu za članstvo u EU, Jeremić je rekao da se nada da se to neće dogoditi, jer to ne bi bila demokratska odluka.

"U Srbiji postoji veoma velika većina, rekao bih, koja je protiv takvih poteza", rekao je Jeremić.

O Rusiji

Jeremić je ocenio i da je partnerstvo Srbije sa Rusijom veoma važno, ali da vlast ne radi dovoljno na tome.

foto: Zorana Jevtić

"Rusija je jedini siguran glas u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, sa moći veta na koji Srbija može da računa u svakom momentu. To je naše dosadašnje iskustvo, to je bilo moje iskustvo kada sam vodio srpsku diplomatiju i to je odnos koji treba da bude unapredjen. Ne mislim da je iskorišten pun potencijal (srpsko-ruskog) odnosa, posebno ne u ekonomskoj sferi", ocenio je Jeremić.

Upitan da li je moguće da Srbija uvede sankcije Rusiji, Jeremić je rekao da je "sve moguće kada je reč o Vučiću", jer je imao ozbiljne preokrete, kakvi su od antievropske do proevropske politike.

O moći u rukama jednog čoveka...

Na pitanje ruske televizije da li je mnogo moći koncentrisano u rukama jednog čoveka, budući da je Vučić predsednik, da njegova partija ima većinu u parlamentu i da on postavlja premijera, Jeremić je rekao je Srbija "imala i bolje dane", kada je reč o demokratskom upravljanju zemlje.

"Imamo Ustav koji ograničava ulogu predsednika, naročitu u poredjenju sa ulogom premijera i većine u Skupštini, ali hajde da vidimo kako će to izgledati u praksi sa novim predsednikom. Očekujem da moć neće ostati u rukama premijera, kako to naš Ustav predviđa, ali hajde da vidimo kako će se situacija odvijati u narednim mesecima", rekao je Jeremić.

Apsolutna moć

Upitan da li Vučić koji ima "apsolutnu moć" može da približi zemlju EU, bez straha od kritika proruskih aktera, Jeremić je rekao da je to sigurno moguće, jer prema njegovoj oceni mišljenje javnog mnjenja na Balkanu ne mora nužno da se podudara sa onim što vlast radi, i kao primer naveo pridruživanje Crne Gore NATO.

O NATO

Upitan da li će pridruživanje Srbije NATO ikada biti opcija, Jeremić je rekao da se srpska javnost oštro protivi promeni pozicije vojne neutralnosti, da je to vodeći stav političkih elita, ali da je situacija takva da Srbijom upravlja volja jednog čoveka koji je u prošlosti menjao mišljenje.

"Ako pogledate njegov (Vučićev) politički razvoj, videćete neke velike promene. Nadam se da on neće promeniti retoriku i ono što je govorio po ovom pitanju (vojna neutralnost), jer je to strateški važno za Srbiju", rekao je Jeremić.

Na komentar RT-a da ne izgleda kao da je Srbija sada vojno neutralna, jer ima izraženu saradnju sa NATO i pitanje da li se boji da će Srbija de fakto postati članica NATO sa obavezama, ali ne i pravima, Jeremić je rekao da ne bi išao tako daleko, ali da Srbija pod aktuelnom vlašću više saradjuje sa NATO, nego u prošlosti.

Upitan zbog čega su NATO potrebna tolika prava u Srbiji, Jeremić je odgovorio da je bolje da to pitaju zvaničnike Alijanse.

Povodom izjave evropskog zvaničnika Dejvida Mekalistera da EU brine odnos Srbije i Rusije, Jeremić je rekao da niko ne treba da brine o tome, da su to istorijske veze i da se one neće promeniti.

"Nadam se da se veze neće promeniti u budućnosti. Srbija ima nerešena pitanja sa Kosovom, što je pred Savetom bezbednosti UN, gde Srbija može da računa na podršku Rusije i bilo bi nerazumno očekivati da Srbija pogorša odnose sa Rusijom", rekao je Jeremić i dodao da smatra da Rusija doprinosi stabilnosti Balkana.

(Beta/Raša tudej/Foto: Zorana Jevtić)