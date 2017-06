SRAM TE BILO! STEFANOVIĆ OGREZAO U KRIMINALU: Evo šta kažu stručnjaci o skandaloznom ponašanju ministra

Prvi čovek policije javno zloupotrebljava položaj ministra policije, vrši pritisak na institucije države Srbije i pravosuđe i time stiče korist za sebe i stranku optužujući Aleksandra Rodića da je uzeo reket

Potpredsednik Vlade i ministar policije Nebojša Stefanović bahato je pogazio Ustav i zakone i zbog toga je nedostojan visoke državne funkcije koju obavlja, smatraju pravni stručnjaci.



Za osudu



Stefanović je, smatraju pravnici, zaslužio ovako oštru osudu jer je izjavom da je predsednik „Adrija medija grupe“ Aleksandar Rodić kriminalac i reketaš ozbiljno prekršio osnovno ljudsko pravo - pravo na slobodu, koje podrazumeva i pretpostavku nevinosti.



Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević nema dilemu da je Stefanović prekršio zakone, a posebno je opasno to što se ovakve stvari mogu shvatiti kao pritisak na javnost i sudstvo.

- Ovde je očigledno prekršena prezumpcija nevinosti, a poseban problem predstavlja to što se, ako ovakve poruke dolaze iz samog vrha države i od nekog ko se nalazi na poziciji ministra policije, mogu shvatiti kao ozbiljan pritisak i na javnost i na sudstvo. Ako ne postoji ni presuda, a kamoli postupak u toku, ne možemo donositi verdikte da je neko kriv. I ranije je bilo problema vezanih konkretno za najave hapšenja koje je iznosio ministar policije - izjavio je Antonijević za Kurir.



I bivši sudija i advokat Krsto Bobot upozorava da je Stefanović uradio veoma opasnu stvar.





Kršenje konvencija



- Tako izrečena kvalifikacija predstavlja apsolutno kršenje prezumpcije nevinosti jer je nedozvoljeno optuživati nekoga da je kriminalac ili nešto drugo ukoliko za to ne postoji pravosnažna presuda, a ako to izgovori visoki državni funkcioner, onda je to i opasno i svakako predstavlja pritisak na pravosuđe. Po svim konvencijama i evropskim standardima, niko nema prava da tako optužuje, a naročito je to zabranjeno nosiocima visokih državnih funkcija - naglašava Bobot za Kurir.



Bivši sudija Ivan Bajazit

OVO JE JEDNA TUŽNA DRŽAVA



Prema mišljenju bivšeg sudije Ivana Bajazita, ministar policije je uhvaćen u klasičnom verbalnom deliktu.

- To je klasičan verbalni delikt i nije dozvoljen ni običnom puku, a kamoli Stefanoviću, koji obavlja visoku dužnost. On bi trebalo da bude prvi koji će da pokaže primer i u javnom prostoru pokaže nešto što je tolerancija, što je zabrana diskriminacije i poštovanje svih građanskih prava za koja se deklarativno zalaže. U praksi vidimo da je to potpuno drugačije i svaki put kad se sukobe lični i politički interesi sa opštim interesima, prevladaju ovi lični. Sve to dovodi do toga da živimo u jednoj tužnoj državi - smatra naš sagovornik.

