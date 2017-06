TAČIJEVO SUJEVERJE! HAŠIM IMA ODELO SAMO ZA SRBE: Oblači ga isključivo na sastancima sa srpskim predsednicima

BEOGRAD - Kosovski predsednik Hašim Tači iz ormara uvek kada treba da se sretne sa šefom države Srbije izvuče teget odelo u kombinaciji sa ljubičastom kravatom! Tako je bilo sa bivšim predsednikom Tomislavom Nikolićem, a tradicija je nastavljena i sa Aleksandrom Vučićem, novoizabranim predsednikom Srbije.

KAO BLIZANCI: Tomislav Nikolić i Hašim Tači na samitu u Sarajevu u istim odelima

Hašim Tači se, naime, u junu prošle godine sastao sa Tomislavom Nikolićem na samitu šefova država ili vlada „Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi“ (SEECP) u Bugarskoj, a taj susret ostaće upamćen po tome što su bili gotovo identično obučeni.

foto: Fonet/AP

Nikolić je kasnije odložio to odelo, a Tači ga je ponovo obukao prošle nedelje, kada je u Sloveniji učestvovao na samitu „Brdo-Brioni“, gde ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred svima oštro kritikovao.

Prema mišljenju stručnjaka, to što je kosovski predsednik nosio isto odelo prilikom dva važna događaja na kojima su učestvovali i najvažniji ljudi iz Srbije nije slučajano.

(FOTO) SUDAR STRASTI I ŽELJE ZA DOMINACIJOM: Vučić i Rama stavili crvene kravate, a evo šta to znači

Marketinški stručnjak Cvijetin Milivojević za list kaže i da je Tači na taj način želeo da pošalje određenu poruku.

- Vrlo je moguće da nije slučajno što se tako obukao. Očigledno je da veoma polaže na svoj imidž i u ono što se zove neverbalna komunikacija, odnosno poruku koju šalje odevanjem, tako da je moguće da mu neko sugeriše da i to radi - kazao je on.

foto: MUP

- Tači je u principu političar koga je volja nekih drugih izbacila u orbitu. On je bio autsajder u albanskom biračkom telu, gospodin Ibrahim Rugova je bio neprikosnoveni lider. Tačija je izmislio Vašington, odnosno Medlin Olbrajt - zaključuje on.

Najpoznatiji srpski modni kreator Bata Spasojević je mišljenja da je Tači ubeđen da mu je to odelo talično i da mu podiže samopouzdanje.

foto: AP

- Pojedini ljudi vežu se za neke događaje, pa im odelo koje su tada nosili postane kao neka talija, odnosno talično. Sa namerom da to ponove, oblače isto odelo u drugoj prilici. U tome se osećaju dobro i veruju da će postići nešto važno. To i nije loše za samopouzdanje u smislu nekih razgovora, pregovora, jer misle da će im ta energija odela i toga što nose doprineti da njihov stav bude i glasniji i jasniji. To se često dešava, masa ljudi ima ili komad odeće ili kompletan autfit koji mnogo voli i smatra srećnim - kaže Spasojević.

foto: Youtube PrintScreen

Ljubičasto - boja zavisti i arogancije

Prema nekim tumačenjima, boja kravate i te kako otkriva karakter osobe koja je nosi. Za ljubičastu, koju je u obe prilike nosio Tači, između ostalog se vezuju zavist i arogancija. Prema stručnom tumačenju, ljubičasta kravata otkriva sanjara, osobu koja odlično prosuđuje i kojoj je neophodno da bude duhovno ispunjena, ali ljubičasto ponekad znači i zavist i aroganciju.

(Kurir.rs/Alo/J. Đondović/J. Marković/Foto: AP)