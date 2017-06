ĐORĐE VUKADINOVIĆ: Ako želi da pobedi na predstojećim izborima, opozicija mora da se ujedini

Jedini put za opoziciju na predstojećim izborima u prestonici i eventualnim izborima za parlament jeste ujedinjenje, što ne znači da će se između partija brisati političke i ideološke razlike - rekao je u razgovoru za Danas politički analitičar, narodni poslanik i urednik NSPM Đorđe Vukadinović.

On ističe da i pored ideoloških razlika, partije koje nisu na vlasti prilikom formiranja opozicionog bloka moraju da se dogovore oko temeljnih principa kao što se ljudska prava, demokratske vrednosti i insistiranje na fer izborima oko kojih će se okupiti.

- To neće biti nikakav novi DOS kao što to žele da predstave Vučićevi mediji i analitičari, kao što nije ni to tačno da su ideološke i političke razlike između opozicionih stranaka toliko velike da ne bi mogle da se prevaziđu - što takođe potenciraju SNS glasila. Pored njih, tu tezu ponavljaju i pojedine opozicione stranke koje su u stvari Vučićevi sateliti, koje se opravdano boje uspostavljanja širokog i čvrstog opozicionog bloka jer bi u tom slučaju oni nestali sa političke scene - smatra Vukadinović.

Na pitanje šta bi ipak moglo da poremeti formiranje zajedničkog opozicionog fronta, Vukadinović odgovara da bi to mogle da budu sujete opozicionih lidera, ali da misli da su im se na prethodnim predsedničkim i prošlogodišnjim parlamentarnim izborima one obile o glavu i da su od tada nešto naučili.

Prema njegovoj oceni, nagoveštaj ujedinjenja opozicije koji se dogodio na protestu na dan inauguracije predsednika Vučića, učinio je da vlast od njega zazire, i zato će u narednom vremenu preko svojih medija pokušati da ga satanizuje i obesmisli. Vukadinović unapred postavlja pitanje onima koji će se zgražavati nad političkim razlikama u budućem opozicionom frontu, kako to da u "Vučićevom frontu" ima mesta i za četnike i za komuniste, i za evropejce i za rusofile, a da on ipak funkcioniše.

- Ukoliko zaista žele da ga (Vučića prim. aut.) zabrinu, opozicioni lideri moraju zajednički nastupiti na beogradskim izborima. Ta priča da će izlazak u više kolona podignuti izlaznost pala je u vodu usled rezultata na minulim predsedničkim izborima. Samo mobilisanje širokog biračkog sloja daje šansu opoziciji za realan uspeh - istakao je Vukadinović, naglasivši da će stranke koje nisu na vlasti, ukoliko se ujedine, po prvi put posle pet godina na beogradskim izborima imati realne šanse za pobedu, što bi nanelo ozbiljan udarac režimu.

Prema njegovim rečima, prvi put posle dužeg vremena lopta je na terenu opozicije i samo od njih zavisi šta će sa njom uraditi. Vukadinović je svestan da ujedinjenje opozicije nije lak posao, i da će vlast na sve načine - pa i ubacivanjem trojanskih konja pokušati da ga osujeti, ali apeluje na njene lidere da je to jedini način da se stane na put autoritarnom režimu Aleksandra Vučića.

(Kurir.rs/Danas)