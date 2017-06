U NOVOJ VLADI MINISTARSTVO VIŠE: I Branku Ružiću fotelja, a evo koja bi mogla biti!

Novi kabinet možda i do 20. juna

BEOGRAD - Srbija će novu vladu i novog premijera najverovatnije dobiti naredne nedelje, odnosno u utorak, 20. juna, kada će predsednica Skupštine Srbije maja Gojković zakazati sednicu parlamenta, na kojoj će, između ostalog biti reči i o Zakonu o vladi i ministarstvima, nezvanično saznaje Danas.

U vladajućoj koaliciji tvrde da bez obzira ko će biti novi premijer, većina za izglasavanje nove vlade je obezbeđena.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak naveo da će mandatara predložiti tokom ove nedelje, i u ustavnim rokovima, a biće i pre roka.

"Biće dobar premijer, siguran sam, a i ministri će biti dobri", rekao je Vučić, a na opasku novinara da li je to isključio ženu kao premijera, rekao da o tome ne razmišlja i ne govori u rodnim kategorijama, već kao o instituciji: "Dakle, dobro, biće premijer ili premijerka".

Sagovornici lista tvrde da Vučić još nije definitivno odlučio kog kandidata će ponuditi za mandatara.

"U jednom trenutku to je Ivica Dačić , u drugom Ana Brnabić ili neko treći. U svakom slučaju u zakazanom roku ćemo dobiti vladu. Vučić bi tu svoju odluku o novom premijeru morao da saopšti danas, jer je prvobitno i najavio da će to učiniti 11, 12, ili 13. juna, a danas ističe taj rok.

Uostalom, do njegove inauguracije ostalo je još desetak dana i samim tim gomila obaveza", rekao je sagovornik lista, podsećajući da opozicija neće sedeti skrštenih ruku, što znači da rasprava može da se produži.

Sagovornici Danasa tvrde da se buduća vlada po sastavu neće mnogo razlikovali od aktuelne. Imaće možda jedno ministarstvo više - ministarstvo ekologije koje će biti izdvojeno iz resora poljoprivreda. To relativno novo ministarstvo mogao bi da preuzme socijalista Branko Ružić.

On za list nije potvrdio, ali ni negirao ovu spekulaciju, ali je nedavno rekao da je spreman da bude deo vlade i da SPS raspolaže širokom lepezom odličnih kadrova.

