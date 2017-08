SAŠA JANKOVIĆ: I dalje sam u dobrim odnosima sa Šutanovcem

Lider Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Saša Janković izjavio je da je lideru Demokratske stranke (DS) Draganu Šutanovcu lično saopštio odluku tog pokreta da će obustaviti planove o izbornoj saradnji sa DS-om pre nego što je o tome izdato saopštenje pokreta.



PSG je 16. avgusta to saopštio zbog toga što je predsednik DS Dragan Šutanovac "javno ponudio (predsedniku Srbije) Aleksandru Vučiću saradnju na izmenama Ustava".



Janković je danas za N1 naveo da je i dalje u dobrim odnosima s liderom DS-a i da ne veruje da Šutanovac lično želi da pomogne Vučiću, ali da PSG smatra da se ne može davati legitimitet Aleksandru Vučiću prihvatanjem dijaloga sa njim.



Na pitanje da li PSG može da promeni odluku do beogradskih izbora, on je rekao da se ovde radi o drugačijem obliku vodjenja politike i da nema kombinatorike o saradnji sa nekim.



"Ne verujem da postoji zla namera, ali činjenica je uradjeno", naveo je Janković.



"Ja i mi svi u pokretu ne verujemo da se politika može zasnivati na Vučićevoj laži i nasilju ali isto tako ne može se zasnivati ni na ideologiji - mi moramo da budemo tu", rekao je Janković i dodao da "politika mora da se vodi na drugi način".



On je kazao da je DS 15 godina bila na vlasti i da je sada pet godina opozicija i da su mnoga imena dugo na političkoj sceni, a da je rezultat loš.



"Da sam ja kao predsednik Pokreta rekao da ću nešto poslati predsedniku Aleksandru Vučić, pri svemu da je i legalno i legitimno izabran, bio bih smenjen", kazao je Janković.



On je rekao da odluku pokreta donelo Predsedništvo u proširenom sastavu od devet ljudi.



"Šutanovcu sam lično saopštio tu odluku pre nego što smo poslali saopštenju. Gledajući vašu emisiju (na N1) s njim, nadao sam se da će to biti poslednji momenat kada će reći: 'Znate šta, možda nisam bio dovoljno jasan. Naš rad predstavićemo svima. Može da ga čita ko god hoće, naravno i Aleksandar Vučić ako želi'", naveo je Janković.



On je kazao da su dve stvari neprihvatljive za Pokret i da je prvi uslov za saradnju sa PSG da nema saradnje s Vučićem, a da je drugi vrednosni, a to je da mora postojati slaganje oko osnovnih vrednosti.

"Ne možete o najkapitalnijoj stvari diskutovati sa nekim ko nije legitimno izabran na fer i slobodnim izborima", kazao je ;Janković. On je rekao i da ne smatra da je dao legitimitet izbornoj kradji učestvovanjem na izborima i ;dodao da ne priznaje Vučića kao predsednika Srbije i da je on za njega tzv. predsednik.



"Aleksandar Vučić je pozivom na dijalog napravio jednu najprizemnju političku stvar i uvukao sve koji žele da udju u tu prevaru u legitimaciju nasilja. Ne radi se o tome da li je naš Ustav dobar ili nije. On ga svakodnevno krši... U Ustavu piše da su izbori slobodni i pošteni", naveo je Janković.



On je rekao da Vučić u zemlji ima 100 odsto vlasti a da poziva gradjane na dijalog.



"Sve institucije ste porušili, i kada treba da uradite nešto na šta ste se obavezali, prizivate gradjane i tražite dijalog. Kada je Vučić imao dijalog s bilo kim iz opozicije od kada je na vlasti. Dakle, davanje legitimiteta takvom lažnom pozivu za mene najteže. Odluka je za mene je najteža", kazao je Janković.

