ŠEŠELJ: Što da se sa Albancima razgraničavamo na svojoj teritoriji? Pa sve je naše!

BEOGRAD - Lider SRS Vojislav Šešelj je na pitanje šta misli o predlogu razgraničenja na KiM odgovorio pitanjem - zašto se razgraničavati sa Albancima na svojoj teritoriji? "Što da se sa Albancima razgraničavamo na svojoj teritoriji? Sve je naše, pa da delimo sa njima. Može, mi njima da damo pola Kosova a oni nama pola Albanije", kaže Šešelj.

Upitan šta misli o navodnim pritiscima Amerike da pitanje Kosova ostane otvoreno i nerešeno, on za Novosti kaže da su te informacije sumnjivog karaktera i da to neko "tako bezveze plasira".

Prema njegovom mišljenju, predsednika Srbije pritiskaju da što pre pristane na nezavisnost Kosova, jer kad kažu da se "normalizuju odnosi" - to znači priznanje nezavisnosti.

"Ne mora Vučić da kaže priznajem, on to faktički može da uradi, dovoljno im je da Kosovo uđe u UN. Srbija na to ne sme nikako da pristane", dodao je on.

Na pitanje da li na predstojećim beogradskim izborima njegova stranka, koja po anketama uživa 4 odsto podrške građana, može da pređe cenzus, Šešelj kaže da u Srbiji nema ozbiljne agencije za istraživanje javnog mnjenja, a da je postojećim, instrumentalizovanim od strane režima, zadatak da "ubiju u pojam" opozicione stranke.

"Izbori će dosta zavisiti od predizborne kampanje, nastupa svake stranke, a polako sazreva mišljenje da vlast u Beogradu treba menjati", smatra lider SRS.

Na pitanje da li opozicija, ako se udruži, može da pobedi SNS u Beogradu, on kaže da se nada da to mogu radikali, a da prozapadna opozicija nema šanse čak i kad bi se svi udružili, uključujući Boška Obradovića i Sandu Rašković Ivić.

(Kurir.rs/Tanjug/Večernje novosti/Foto: Marina Lopičić)