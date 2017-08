MODNI KREATOR ALEKSANDAR JOKSIMOVIĆ O PRVOJ DAMI SFRJ: Jovanka umislila da je važnija od carice!

Nije smela da u Japanu nosi haljinu u ljubičastoj boji jer je to bila isključivo carska privilegija. Rekla mi je da joj se to više u životu neće desiti, priča čuveni modni kreator

Aleksandar Joksimović (83), jedan od najvećih modnih kreatora 20. veka na Balkanu, svojim kreacijama je značajno obeležio jugoslovensku modnu scenu.



Radio je za najveća imena iz sveta mode, kulture i politike, a među najznačajnijim ličnostima koje je oblačio i savetovao bila je supruga doživotnog predsednika SFRJ Jovanka Broz.



Domaća upotreba



Ovaj čuveni modni mag kaže da je za Brozovu uglavnom radio garderobu za „domaću upotrebu“, ali otkriva i to kako je prva dama jednom u svetu napravila veliku grešku prilikom izbora odevne kombinacije.

- Prvi put kada sam otišao kod nje u salon u Užičkoj, bio je tu veliki regal sa modelima i zamolila me je da zajedno pregledamo garderobu jer je trebalo da putuje. Za svako putovanje dobijala je zvanični protokol, gde i šta, u koliko sati sme da obuče, do sitnih detalja, boje koje treba da nosi. Imala je samo jedan kiks: kad su bili u Japanu, nije smela da nosi haljinu u ljubičastoj boji jer je to bila isključivo carska privilegija. Rekla mi je da joj se to više u životu neće desiti. Bila je savršeno građena, imala je divna ramena i torzo, pa čak i kada je dobila na kilaži, ostala je ta zahvalna silueta, skroz skladna - ispričao je Joksimović za magazin El.

foto: Profimedia



On priča da je garderoba za Jovanku Broz rađena uglavnom u njenom domu, i to obično u kasnim večernjim satima.



Druženje sa sestrom



- Uglavnom je kod mene dolazila Nada, njena sestra, i onda smo odlazili kod Jovanke. Ona pošalje kola, obično posle večere, da bismo mogli duže da ostanemo. Nikada nisu išli krojači, ako treba nešto da se ufirca ili suzi, to uradimo Nada i ja. Nada joj je pričala kako me posećuje, a ja sam tada tek počeo da se kućim, sakupljam antikvitete... Jovanka je imala strašnu želju da to vidi i došla je u stan tek posle Titove smrti - kazao je Joksimović i dodao:

- Radio sam za celu tu garnituru žena rukovodilaca i sve su bile zahtevne, neprijatne, čak bezobrazne, da vam ne pričam... Naravno, nikada nisu plaćale. Jovanka je bila sve suprotno od toga. Baš dama.

Poprsja svetskih diva

„MADAM TITO“ U DIORU



Joksimović je jednom prilikom posetio sedište čuvenog „Diora“, gde je, u hali u kojoj su radile krojačice, video i poprsje Jovanke Broz:

- U jednom delu hale stajala su poprsja od žice svih svetskih diva, između ostalih i Jovankin. Pisalo je „Madam Tito“.

