ŽUSTRO U SKUPŠTINI, IZREČENE 4 OPOMENE: Nije vam ovo samoposluga ispred koje se pije pivo i dobacuje

BEOGRAD - U Skupštini Srbije danas se žustro polemisalo po Poslovniku, a potpredsednik parlamenta Vladimir Marinković izrekao je po jednu opomenu poslaniku DS Radoslavu Milojičiću i šefu poslaničke grupe Dveri Bošku Obradoviću, dok je dve opomene izrekao poslaniku DS Goranu Ješiću .

Tokom polemike, Marinković je pozvao poslanike da se vrate razmatranju amandmana na izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te na civilizovanu i argumentovanu raspravu, bez teških reči.

Milojičiću je opomena izrečena posle navoda da o ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću ima korektno mišljenje i da ga izdvaja iz "šizofrene naprednjačke bulumente", Obradoviću zbog dobacivanja tokom obraćanja predsednice parlamenta Maje Gojković koja je govorila iz poslaničke klupe kao poslanica SNS, a Ješiću jer je predsedavajućeg "pozvao da se prizove pameti".

- Građani Srbije su bili željni nekih promena, da se približimo EU, pa su to glasali, kao imaćemo neki SSP ne znajući koje su sve to loše odredbe donete i Boris Tadić je pobedio na tome i na otvaranju 'Zare', verovali ili ne, jer su to bile dve okosnice u toj kampanji, rekla je Gojković.

Navela je da u parlamentu slušamo besmisleno držanje govora određenog broja poslanika koji traže brisanje člana 1.

- Šta tačno piše u tom članu, ako ih pitate, apsolutno nijedan ne bi znao šta piše. Svi su došli sa pričom - hajde da prodajemo maglu, a podneli smo amandman da se briše član, kaže Gojković.

Navela je i da jedan šef poslaničke grupe došao u parlament da "seje strah kako će ovde neki loši stranci da dođu da pokupuju svu našu srpsku zemlju, da je spakuju u vreće i odnesu u svoje zemlje".

Boško Obradović, kao i još nekoliko poslanika opozicije, podneo je amandman kojim je zatražio brisanje člana 1, a na njegove tvrdnje da je donošenje izmena tog zakona naredio Brisel i da je vlast u Srbiji sluga Brisela, Gojković je rekla da SSP nije nešto što je potpisano pre nekoliko dana, te upitala kakva je to politička ideja ako se predlaže da se briše predloženi član.

Navela je da se moglo čuti kako Boško Obradović u svom shvatanju pristojnosti predsedavajućem dobacuje "šta glumiš" i poručila da "ovo nije samoposluga ispred koje se pije pivo i dobacuje".

