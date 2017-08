SRS O NASILNIKU IZ SNS: Bogdan Laban i ranije učestvovao u sličnim incidentima

SUBOTICA - Subotički odbor Srpske radikalne stranke (SRS) osudio je danas ponašanje gradonačelnika Subotice Bogdana Labana zbog uvreda i pretnji asistentu na građevinskom fakultetu Vladimiru Polovini i naveo da je to neprihvatljivo i primitivno, ali da to nije prvi incident u kojem je Laban učestvovao.

Ta stranka je dodala da je Polovina slučaj prijavio Policiji i da je nakon toga bez obrazloženja zadržan, kao i da ga je sačekala unapred sačinjena krivična prijava, na osnovu pribavljene izjave Bogdana Labana. Subotički odbor SRS naveo je da se Laban nije prvi put našao u ulozi "inspiratora i izazivača" ovakvih i sličnih incidenata, za koje nikada nije odgovarao i dodao da je time bio samo ohrabrivan da slične brutalnosti ponovi i u ovom najnovijem incidentu.

"Laban je dva, tri dana uoči prošlogodišnjih izbora lično, u prisustvu izvesnog Zebenice, verbalno teško vredjao tadašnjeg predsednika GO SRS u Subotici Bogišića, preteći mu čak 'gepekovanjem' prilikom redovnih aktivnosti lepljenja stranačkih plakata da bi narednog dana njegovi batinaši i fizički napali i brutalno pretukli predsednika Okružnog odbora SRS za Severnobački okrug Nemanju Šarčevića, danas poslanika u parlamentu Vojvodine", naveo je SRS.

Savez bačkih Bunjevaca (SBB), inače, koalicioni partner Srpske napredne stranke, osudio je danas verbalni istup Labana i ogradio se od iznetih pretnji.

"Očigledno je da Bogdan Laban nije uspeo da savlada emocije i dozvolio je sebi apsolutno neprimeren način da iskaže gnev na provokacije kojima je bio izložen", naveo je predsednik SBB Mirko Bajić.

On je naveo da je i sam nebrojeno puta bio izložen klevetama i uvredama, na račun porodice, a naročito na ličnoj i nacionalnoj osnovi, najčešće od anonimnih likova sa pseudonimima na portalima nekih medija i na društvanim mrežama."Kada sam se jednom obratio i Policiji da me zaštiti, smejali su se, a mediji koji su to objavljivali su, radi broja poseta sajtu, ignorisali moje molbe", dodao je Bajić.

Gradonačelnik Subotice i funkcioner SNS-a Bogdan Laban potvrdio je da je pretio Vladimiru Polovini da će mu "iščupati grkljan", ali je demantovao optužbe da je tog čoveka i šamarao, i izvinio se zbog "neprimerenog" rečnika koji je koristio.Laban i Polovina sastali su se u subotu u jednom subotičkom hotelu, navodno zbog plakata izlepljenih po celoj Subotici na kojima je pisalo "Bogdane, Bog je ljut". ;Na audio snimku se čuje kako Laban preti Polovini i verbalno ga vređa, kao i zvuci koji podsećaju na šamaranje.

