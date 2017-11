HAOS U OPOZICIJI ZBOG SPOMENIKA ĐINĐIĆU Tadić: Živković je lažov!

Lider SDS i bivši predsednik Srbije Boris Tadić nazvao je nekadašnjeg stranačkog kolegu iz DS Zorana Živkovića lažovom, a u taj koš smestio je i dramsku spisateljicu Biljanu Srbljanović, kao koautorku spomen-obeležja ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću.



Tadić je žestoko reagovao zbog njihovih zamerki da tokom njegovog osmogodišnjeg predsedničkog mandata i isto toliko godina provedenih na čelu DS nije uradio gotovo ništa na odavanju počasti Đinđiću i da se protivio podizanju spomen-obeležja.

- Ne samo da laže da sam ja blokirao podizanje spomenika Đinđiću nego je Živković zaista predložio ovaj zastrašujući escajg - poručio je Tadić i podsetio na Đinđićevu bistu koju je akademski vajar iz Čikaga Boban Ilić uradio od viljušaka i kašika i svojevremeno ponudio kao poklon Beogradu.

foto: Dragan Kadić



Komisija odbila rešenje



Tadić kaže da ovo rešenje nije odbio on, već Komisija za trgove i ulice, uz obrazloženje da nije primereno liku i delu Đinđića, a na čelu te komisije bio je Mileta Prodanović, danas član Živkovićeve Nove stranke. Bivši predsednik u svom otvorenom pismu nabraja šta je sve prethodna vlast uradila u spomen ubijenom premijeru i šta je sve inicirala. On napominje i da su inicijative za podizanje spomenika Đinđiću blokirali predstavnici sadašnje vlasti i DSS.

- Podsećam javnost i na to da smo sve što smo do 2012. izgradili u znak sećanja na lik i delo Zorana Đinđića morali fizički da branimo od napada i skrnavljenja njegovih tadašnjih protivnika, a današnjih „poštovalaca i izgraditelja spomenika“ - poručio je Tadić.



Živković je za Kurir rekao da mu ne pada na pamet da polemiše s Tadićem o toj temi, ali je napomenuo i da ostaje pri stavu da je sramota demokrata što nakon 2003. nisu uradili ništa, a imali su vlast još osam godina.



Čeka Ljiljanu Buhu



Ni Biljana Srbljanović se nije potresla zbog Tadićevog pisma u kojem je nazvana lažovom.

- Povodom reakcije Borisa Tadića želim da kažem da očekujem još i da Ljilja Buha i Ibojka Suvajdžić pošalju svoja saopštenja medijima povodom spomenika, pa da završimo i ovu priču. Moram još reći da je sadašnji DS bio više nego korektan neulaženjem u polemiku i da im se zahvaljujem na tome. Pozdrav svima, over and out - napisala je ona na Fejsbuku.

foto: Fonet

Dušan Teodorović

DS KRIV ŠTO JOŠ NEMA SPOMENIKA



Akademik Dušan Teodorović smatra da je licemerno što se spomenik Đinđiću diže u vreme vladavine Aleksandra Vučića i da on, za razliku od Srbljanovićke, ne bi učestvovao na tom konkursu. Kako je rekao za N1, DS svakako snosi veliku krivicu što mu dosad nije izgrađen spomenik.

Kurir / Ivana Kljajić

Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić, Dragan Kadić, Fonet

