VUČIĆ: Od Nove godine 86 odsto penzionera imaće penzije veće nego ikad!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 86,6 odsto penzionera, posle povećanja od pet odsto u januaru 2018. godine, imati veće penzije nego ikad.

U intervjuu za "Insajder" koji je večeras emitovan na Prvoj televiziji, Vučić je kazao da se borio kako bi zaštitio penzionere sa najmanjim penzijama.

"Svi penzioneri koji su primali do 37.100 dinara pre mera štednje, a to je 86,6 odsto od ukupnog broja, sa povećanjem od pet odsto imaće ili značajno veće ili nešto veće penzije. Oni sa penzijama do 40.000, a njih je 110.000, imaće za nijansu, za 100, 200 ili 300 dinara niže penzije. Za one koji imaju više od 40.000, a njih je 173.000, smanjiće se taj razmak, ali će i dalje imati niže penzije", kazao je Vučić.

foto: Printscreen/TV Prva

Govoreći o obećanjima u vezi sa povećanjem plata, Vučić je kazao da prosečna plata u Srbiji danas iznosi 407 evra a da će do marta naredne godine dostići 440 evra.

"Stvari idu u dobrom smeru, to kažu i Svetska banka i MMF. Rezultat je danas da će svi ljudi, sem 27.000 ljudi, što je minimalan broj, u javnoj upravi imati veće plate nego što su ikada imali", kazao je Vučić.

Vučić je dodao da ima poverenja u ministra odbrane Aleksandra Vulina i da se sve što se događalo sa stanom dogodilo pre nego što je bio na vlasti.

Istakao je, u emisiji "Insajder", da ne želi da odgovara za bilo koga od kadrova vladajuće koalicije o čijoj su odgovornosti u javnosti pokrenuta pitanja, ali da ima poverenje u funkcionere na položajima.

Upitan kakve veze ima njegovo poverenje, jer on nije ni tužilac i sudija, kazao je da baš zbog toga očekuje od nadležnih institucija da sve ispitaju.

Na utisak voditeljke da nakon njegovih izjava u kojima brani pojedine funkcionere, tužioci odustaju od istraga, rekao je da je siguran da to nije tako i jos jednom pozvao da se sve afere ispitaju.

"Za mene je to bilo teško, ne ulazeći u suštinu. Rekao sam mu da je o tetkinom kauču govorio Božidar Đelić, koga narod pamti kao jednog od najvećih lopova, iako ja to ne bih tako rekao. Rekao sam Vulinu 'gde si baš našao tetku'. On je rekao da je to istina. Pitao sam ga zašto nije iskoristio argument da se to desilo pre nego što je ušao u vlast. Veoma je važno što je to bilo pre nego što je bio na vlasti. Ja imam poverenje u njega da ništa nije ukrao, a nadležne institucije molim da urade svoj posao", rekao je Vučić.

(Kurir.rs / Beta/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Mama je otišla da trči i nestala je u travi! Ovo je rekla mala Jana o ubistvu pevačice Jelene Marjanović!

Kurir

Autor: Kurir