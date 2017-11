PREMIJERKA BRNABIĆ: Zvali su me sultanija, fikus, ikebana... Radim najbolje za Srbiju, pa neka me zovu kako hoće

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se neće osvrtati na napade, jer je to ne interesuje, već je isključivo zanima rad i borba za bolji život građana.

Na pitanje lista, koji tvrdi da se "ne stišava rat u Vladi koji je pokrenula potpredsednica i ministarka Zorana Mihajlović konstantnim napadima na premijerku", Brnabićeva je iz Maroka, gde je na međunarodnoj konferenciji, odgovorila:

"Posvećena sam poslu koji radim i želim da iskoristim i ovu priliku da predstavim reforme koje Srbija sprovodi i viziju koju ima za razvoj regiona u okviru EU, i jedino me to zanima".

"Mene su nazivali raznim imenima od trenutka kada me je Aleksandar Vučić imenovao za mandatara - od homopremijerke, preko sultanije, do fikusa i ikebane. To je moja svakodnevna realnost. Svako je slobodan da izabere kako će se ponašati, a ja sam još u Skupštini, braneći program Vlade Srbije, rekla da na takve stvari neću odgovarati i da se njima neću baviti. Idemo dalje", rekla je Brnabićeva.

