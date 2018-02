KURIR SAZNAJE UOČI SASTANKA SUPERSILA U BEOGRADU: Plavi šlemovi u Donbasu tek 2019.

BEOGRAD - Specijalni predstavnik SAD za Ukrajinu Kurt Volker i savetnik predsednika Rusije Vladislav Surkov sastaće se u Beogradu 13. novembra. Raspravljaće o raspoređivanju mirovnih snaga UN u Donbasu.



U septembru su dvojica zvaničnika razgovarala o predlozima Rusije. Tada Ukrajina nije prihvatila da se mirovnjaci upute samo na liniju sukoba, jer smatra da misija mora da bude prisutna u samoj zoni sukoba kako bi se obezbedio održiv mir.

foto: Reuters



Pres-centar u štabu ukrajinske vojske objavio je jutros da se situacija pogoršala u donjeckom sektoru Donbas, ”gde su militanti koristili lansere rakete i mitraljeze” i granatirali položaje ukrajinske vojske u blizini Zajvceva, Avdijevke, Luhanska i još nekoliko mesta ”iz artiljerije velikih kalibara”, odnosno da je samo juče ”neprijatelj prekršio dogovoreni prekid vatre 13 puta”.



Uoči novog beogradskog susreta američki diplomata je posetio Ukrajinu 27. oktobra i razgovarao o "mogućnostima korišćenja mirovnog kontingenta UN". Poslanik Andri Teteruk je potom obelodanio da do kraja godine izgleda može da se pripremiti rezolucija o mirovnom kontingentu.



Ipak, izvori ”Kurira” u Kijevu zaključuju da je gotovo nemoguće usvojiti rezoluciju o uvođenju mirovnih snaga u ovom problematičnom području pre maja naredne godine.



”Znate i sami, sve je u vezi sa predsedničkim izborima u Rusiji, koji bi trebalo da se održe 17. marta 2018. Od toga mnogo toga zavisi. Dakle, realno je da se plavi šlemovi, ako se uopšte usvoji rezolucija Saveta bezbednosti UN, pojave u Donbasu tek 2019”.

foto: Youtube Printscreen



Ruska strana za sada insistira na tome da budući mirovnjaci treba da budu stražari u misiji OEBS, dok Ukrajinci veruju da mirovni kontingent mora da bude prisutan na celoj liniji kontakta. Jedna od opcija o kojoj će biti reči tokom novog susreta u Beogradu je postepeno proširenje mandata mirovnjacima. Proces bi bio završen ”posle lokalnih izbora na privremeno okupiranim teritorijama”.



Volker je i ruskoj i ukrajinskoj strani stavio do znanja da Donbas ima šansu da postane mirna teritorija, ”ali da to do sada nije prepoznato”.



Američki diplomata, naime, insistira da zakon o posebnom poretku lokalne samouprave u određenim regijama Donbasa treba da ”deluje na neodređeno vreme”, što se Ukrajini nimalo ne dopada jer još nije dobila garancije o povlačenju kontrole ”nad privremeno okupiranim delom Donbasa u slučaju ispunjavanja političkog dela sporazuma iz Minska”.



S druge strane, Rusija smatra da će povratak kontrole nad granicom održiv tek nakon primene političkog dela sporazuma, odnosno sve dok se ne reše pitanja održavanja izbora i uvođenja posebnog poretka lokalne samouprave u privremeno okupiranom delu Donbasa.



Šifrovanu diplomatiju Volker je pred novi beogradski susret obavio i u Moskvi, pa se ipak očekuju neki pomaci.



(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir