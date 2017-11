Fehratović: Zahtevi Ugljanina osuđeni na propast!

NOVI PAZAR - Šef kluba liste "Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju“ u Bošnjačkom nacionalnom veću (BNV) Jahja Fehratović izjavio je danas da predsednik tog tela Sulejman Ugljanin pokušava huškačkom politikom da se iznova nametne biračima, jer u zalasku karijere nema šta da izgubi.

Zahtevi koje Ugljanin stavlja pred državne organe unapred su osuđeni na propast i on to zna, a postavio ih je jer zna da će u startu kao nerealni i neosnovani biti odbijeni, rekao je Ferhatović na konferenciji za novinare.

Prema oceni Ferhatovića, Ugljaninu u suštini i nije potrebno usvajanje tih zahteva, jer mu je cilj da se nađe u centru pažnje i da se pozicionira pred predstojeće izbore, bilo da je reč o još uvek neizvesnim vanrednim parlamentranim, ili o izvesnim izborima za BNV 2018.

Kao osnovu za poziv Ugljanin uzima međunarodne konferencije u Hagu, Londonu i Ženevi i zahteva da se iz Sandžaka isele srpska policija, sudovi, vojska i tajne službe, a samo na osnovu toga možemo videti kako su ti zahtevi, i kada bismo ih smatrali ozbiljnim, unapred osuđeni na propast, rekao je on.

Ferhatović ukazuje i da Ugljanin traži hitno formiranje organa Sandžaka, ali ne definiše kojih i kakvih, a "da je ozbiljno mislio da će doći do toga, sigurno bi to pitanje definisao do najmanjeg detalja".

Ugljanin čak odustaje od traženja uvođenja plavih šlemova i dolaska UN u

Sandžak, već umesto toga zahteva uvođenje evropskih snaga bezbjednosti, evropskih sudskih organa i tako dalje, rekao je Ferhatović.

Prema njegovom mišljenju, to je možda najopasniji scenario i moguće je da Ugljanin time želi da Bošnjake stavi između Srba i Albanaca i u Sandžak uvede kosovski problem.

Ferhatović je upozorio i da je Ugljanin najstrašnije uvredio više hiljada Bošnjaka i građana Sandžaka da su "izdajnici, pioni fašista i četnika".

Ovo mu ne sme preći nekažnjeno i najmanje što bi Stranka demokratske akcije morala da uradi je da se javno ogradi od ovog stava i da se izvini svim ljudima u ovim inistiucijama, od koji većina časno i pošteno obavlja svoj posao, naglasio je Ferhatović.

(Kurir.rs / Fonet)

