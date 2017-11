HOJT JI: Poruka Srbiji o dve stolice je bila savet, ne ultimatum!

Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice je bila savet, a ne ultimatum, rekao je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hojt Brajan Ji na skupu o mirovnim procesima na Balkanu u Centru za međunarodne odnose u Vašingtonu.

Ji je, prenosi Glas Amerike, naveo da je to rekao u kontekstu napretka Srbije ka Evropskoj uniji, ali je i istakao da Rusija s jedne strane, i SAD i EU, s druge, imaju potpuno suprotne vizije regiona.

"Na konferenciji u Beogradu pre nedelju dana sam, možda nesmotreno, upotrebio srpsku izreku da se ne može sedeti na dve stolice - ali to je bilo u kontekstu saveta Srbiji kako da brže ide ka EU. To nije bio ultimatum, niti upozorenje", rekao je Ji.

"Tema diskusije je bila kako da Srbija napreduje brže ka EU i ja sam dao nekoliko saveta, uključujući i taj da bi Srbija, kao i druge zemlje koje idu ka EU, trebalo da bude u potpunosti posvećena tome. Drugim rečima, da svojim partnerima u EU to stavi do znanja", rekao je Ji.

Prema njegovim rečima, primer za to je Crna Gora, koja se brzo kreće ka EU, "otvorila je 28 ili 30 poglavlja".

"Članice EU imaju na umu da je Crna Gora uvela sankcije Rusiji. To je samo jedan primer, ali kada zemlja poput Crne Gore, od koje se to tehnički nije zahtevalo, kao ni od Srbije, uvede sankcije Rusiji, to je jasan signal da je zemlja posvećena. I to je bio moj savet Srbiji - da pokaže da je u potpunosti posvećena", rekao je funkcioner Stejt dipartmenta.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir

Autor: Foto: Fonet