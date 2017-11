Ružić: Izbori u Beogradu početkom 2018, priče o promenama u rukovodstvu SPS su smešne

BEOGRAD - Potpredsednik SPS Branko Ružić očekuje da beogradski izbori budu održani u prvom kvartalu sledeće godine i navodi da će odluka o načinu izlaska na te izbore biti doneta u dogovoru sa koalicionim partnerom, Srpskom naprednom strankom.

"Očekujem da beogradski izbori budu u prvom kvartalu sledeće godine, mislim da je to realan termin i očekujem da strateško partnerstvo između SNS i SPS u Beogradu ponovo pokaže rezultat i afirmiše sve što je urađeno u prethodne tri i po godine", rekao je Ružić.

Upitan da li to partnerstvo podrazumeva i kandidata SPS za gradonačelnika, Ružić ističe da je suštinska stvar da se opredeli model koji će dovesti do toga da građani nakon izbora dobiju stabilnu vlast predvođenu SNS i SPS, a da još nema odluke o tome koji će to model biti.

"To ćemo dogovoriti sa koalicionim partnerom, SNS", rekao je Ružić.

On je naveo da je kadrovski potencijal SPS "i dalje nesporno jak" i da ta stranka ima "plejadu političkih asova koje može da kandiduje na odgovorne funkcije", te da socijalisti razmišljaju i o aktuelnom ministru energetike Aleksandru Antiću, koji je svojevremeno bio predsednik Skupštine grada, i o Milutinu Mrkonjiću.

O promenama u vrhu stranke

Ružić izjavio je danas da nisu tačne spekulacije o promenama u rukovodstvu SPS. On kaže da u tome nema istine i da su te spekulacije smešne.

"Naravno da SPS proživljava promene, dešavaće se promene, malo ćemo ostariti, bićemo stariji, ali bićemo još bolji i iskusniji, da radimo u interesu građana. Sve te spekulacije koje se pojavljuju u javnosti su za mene smešne, a siguran sam i za sve iskrene socijaliste koji znaju da to nije istina", zaključio je Ružić.

