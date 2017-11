BAKIROV POLITIČKI PENAL: Izjava o priznanju nezavisnosti KiM napravila probleme sa Srbijom

Predsednik Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je izjavom da je Bosna i Hercegovina trebalo da prizna nezavisnost Kosova i da će to, nada se, učiniti, napravio je ozbiljan politički penal, sudeći prema prvim reagovanjima iz Srbije. Na stranu pravni kapacitet njegove izjave, odnosno činjenica da BiH to ne može da učini bez saglasnosti ostala dva člana Predsedništva BiH, pre svega srpskog člana Predsedništva BiH, njegov politički stav o potrebi priznanja Kosova je nedvosmislen, a, sudeći po prvim reagovanjima, problematičan i po pitanju odnosa sa Srbijom, i po pitanju ustrojstva same Bosne i Hercegovine.

Tako direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da je izjava Izetbegovića o priznanju nezavisnosti Kosova ''skandalozna i šokantna'' i da, kako je rekao, iz korena menja ''stvari i odnose''.

''Sasvim sigurno da ovo neće ostati bez odgovora. To znači da BiH napušta princip poštovanja teritorijalnog identiteta i suvereniteta, ne samo u slučaju Srbije, posto ne možete u slučaju Srbije primenjivati jedne aršine, a na druge države, pa i na vlastitu, druge aršine", rekao je Đurić za Pink.

Đurić je dodao da će nadležni organi Srbije vrlo brzo naći načina da daju, kako je rekao, pravi odgovor na šokantnu i skandaloznu izjavu Izetbegovića.

I profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov smatra da je izjava člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, da je BIH trrebalo dosad da prizna Kosovo, sporna sa stanovišta ustavnog poretka BIH, države zasnovane na Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Sa stanovišta ustavnog prava, Izetbegovićeva izjava nema apsolutno nikakvo dejstvo. Ona se ne može tretirati kao izjava kojom se krši ustavni poredak Srbije, ali se i te kako može smatrati spornom sa stanovišta ustavnog poretka BIH, zasnovanog na Dejtonskom mirovnom sporazumu, odnosno Dejtonskom ustavu i načelima tog ustava", rekao je Petrov Tanjugu.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je iz ove izjave jasno da Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije i dobre odnose sa Srbijom, kao i da ne poštuje ni Bosnu i Hercegovinu.

Dodik je takođe ukazao na činjenicu da "to da li će BiH priznati Kosovo i Metohiju ili ne, zavisi od Republike Srpske".

"Bakir Izetbegović je jedan propali političar koji sada stalno vraća iste teme kao njegov otac preteći ratom na ovim prostorima bez ikakvih realnih uporišta za tako nešto", rekao je Dodik. To je "apsolutno jedna zloupotreba, kojoj nije nesklon Bakir izetbegović i njegovi saradnici", kaže Dodik i dodaje da je Izetbegović samo "demaskirao" svoj politički stav, iako ne može ništa da postigne.

Izjava Bakira Izetbegovića o nezavisnost Kosova govori o "licemerstvu sarajevske politike", rekao je član Predsedništva BiH Mladen Ivanić.

Ivanić kaže da nije slučajno što se ona pojavila manje od mesec dana pre dolaska delegacije te zemlje u Beograd, rekao je Ivanić za Tanjug i ocenio da je to svesno stvaranje negativnog ambijenta.

"Jako je pogrešna politika koju Izetbegović vodi", kazao je on.

Na pitanje kakvu poruku šalje Izetbegović kad ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, koja je garant Dejtonskog sporazuma, Ivanić kaže da je to verovatno nastavak jedne politike iz Sarajeva da sa Beogradom ne treba imati dobre odnose ili da treba glumiti neku žrtvu.

Pokazuje se, kaže, ovaj put da tu apsolutno nema žrtve, da je to svesno iritiranje i svesno pravljenje negativnog ambijenta na najosetljivijem pitanju za Srbiju.

"Dobar komšija to nikad ne bi uradio", poručio je Ivanić.

Kaže da Izetbegović može pokušati da proba nešto, ali da neće uspeti, kao što, ističe, nije uspeo ni sa revizijom tužbe, kao što nije popustio ni sa 9. januarom.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović očekuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost u narednih 48 sati, povodom Izetbegovićevog istupa, kako bi razmotrili dalje korake države i odnos prema takvom potezu Izetbegovića.

"Voleo bih da ovo nije tačno i da se radi o lošoj interpretaciji Izetbegovićeve izjave, jer, nažalost, ako je istina, to je jedan od najtežih udaraca koje Srbiji može da nanese jedna susedna zemlja", rekao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, to ne može biti ni dobronamerno ni pozitivno u odnosima Srbije i BiH.

"Ne znam da li Izetbegović razume koliko komplikuje i usložnjava situaciju u regionu. Ne samo odnose između dve zemlje, već i između dva naroda. Pogotovo posle svih pozitivnih signala koje su predsednik i Vlada Srbije pružili u BiH, posle svih pozitivnih stvari koje smo učinili u međusobnoj saradnji", ocenio je Stefanović. Izetbegović je u intervjuu za "Dojče vele" rekao da je BiH već trebalo da prizna Kosovo i da se nada da će to učiniti.

