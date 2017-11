Stefanović o Bakiru Izetbegoviću: Suština ista, semantika nevažna

BEOGRAD - Stav Srbije je da ono što je Bakir Izetbegović izjavio o Kosovu i Metohiji ne vodi u dobrom pravcu, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodao da se iz izjave člana Predsedništva BiH vidi samo da on želi da Kosovo i Metohija bude nezavisno i to je izvan svake sumnje.

"Po meni, suština nije izmenjena, a da li je semantika drugačija, potpuno je svejedno. Ja sam samo video iz njegove izjave, iz ponovljene izjave, te iz njegove izjave o njegovoj izjavi, da on ima želju da KiM bude nezavisno. Dakle, on kaže - nisam rekao da, nego nadam se da da. Nijednog trenutka se ne dovodi u sumnju da on želi da Kosovo bude nezavisno", rekao je Stefanović novinarima.

Prema njegovim rečima, do tada zaista nije čuo da je Izetbegović to rekao na takav način, "veoma direktno, i to u kapacitetu člana Predsedništva BiH", pogotovo, smatra Stefanović, imajući u vidu složenost odnosa u samoj BiH, dobru komunikaciju između BiH i Srbije u prethodnom periodu, te napore obe zemlje da se održi svaka moguća dobrosusedska saradnja, investicije i dobri odnosi između dva naroda.

"Prosto, ta izjava bila je korak u potpuno suprotnom pravcu i zbog toga je očigledno i takva reakcija naše zemlje. Mi reagujemo u želji da očuvamo stabilnost. Niti ste videli neku našu ishitrenu reakciju, niti smo koristili neke teške reči, niti smo posegli za nečim sličnim. Vrlo, rekao bih, ozbiljna i odmerena reakcija Srbije, koja samo upozorava da ovo ne vodi u dobrom pravcu", rekao je ministar policije.

Kaže i da zvaničnici Srbije nisu reagovali na izjavu "nekog opozicionog političara, ili nekog ko ne nosi takvu vrstu odgovornosti", već na izjavu predstavnika vlasti, člana Predsedništva - najvišeg predstavnika Bošnjačkog naroda, koji je "jedan nezaobilazni faktor u političkom životu BiH".

"I mi reagujemo na nekoga ko hoće da ima odnose sa Republikpom Srbijom.

Neko ko kaže da hoće najbolje odnose, na kraju krajeva, neko ko svojom izjavom komplikuje odnose i u svojoj zemlji i između naše dve zemlje", rekao je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Zoran Žestić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Evo zbog čega Zoran Marjanović u zatvoru ne priča o pokojnoj Jeleni?

Kurir

Autor: Kurir