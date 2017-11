Vuk Jeremić: Vojnu neutralnost uneti u Ustav

BEOGRAD - Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je da Srbija "nikako" ne treba da postane članica NATO i da vojna neutralnost zemlje treba da bude uneta u Ustav.

Jeremić je kazao i da nije trebalo premeštati dijalog o Kosovu i Metohiji iz UN na Evropsku uniju, ali je i dodao da je prilikom odlučivanja o tom pitanju bio "usamljen" i nadglasan.

"I danas mislim da to nije trebalo raditi. Ali zanimljivo je da me za to napadaju uglavnom oni koji su učestvovali u vlasti '90-godina i zbog čije smo politike i došli u situaciju da budemo bombardovani, a da Kosovo postane predmet bavljenja međunarodne zajednice. Da toga nije bilo, ne bi ni bilo potrebe da se na bilo kojoj međunarodnoj instanci pregovara", naveo je Jeremić.

