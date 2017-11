ZEMANOV ŠAMAR EVROPI: Dvostruki aršini za Krim i Kosovo!

Češki predsednik Miloš Zeman izjavio je da su dvostruki aršini Evropske unije u pogledu pripajanja Krima Rusiji "loša praksa”.

Kao primer tih dvojakih standarda naveo je - Kosovo i Krim.

"S jedne strane, imate Kosovo, gde su Ujedinjene nacije bile garant, ali ta garancija nije bila obezbeđena, a sa druge strane - Krim, gde je održan referendum. To su dvostruki standardi i to je loše", rekao je on u intervjuu za Tas, uoči posete Rusiji.

Zeman je i ranije više puta rekao da su UN garantovale autonomiju Kosova kao dela Jugoslavije, a da je onda međunarodna zajednica dozvolila bombardovanje Srbije, podseća ruska agencija.

Prema Zemanovim rečima, to što je on jedini evropski političar koji je to izjavio ne znači da i ostali nemaju slična mišljenja. On je zaključio da drugi "nemaju dovoljno hrabrosti da to (svoje mišljenje) javno iskažu".

Češki predsednik će, kako je najavljeno, boraviti u zvaničnoj poseti Rusiji od 20. do 24. novembra, a razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom planiran je za 21. novembar, napominje Tas.

