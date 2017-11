NEMAČKI ANALITIČAR VEBER PREDVIĐA: Ovo je scenario po kom Srbija ulazi u EU

BEOGRAD - Od početka je bilo jasno da će na kraju dijaloga Beograda i Prištine morati da se postigne neka vrsta obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, kaže nemački analitičar Bodo Veber, ističući da iako detalji tog sporazuma nisu poznati, okvir je jasan - dve strane se moraju obavezati da neće blokirati jedna drugu na putu ka EU.

foto: AP

"S obzirom na to da je Srbija mnogo bliže članstvu u EU nego Kosovo, to prvenstveno znači da će Srbija morati da se obaveže da neće blokirati članstvo Kosova u EU. To je scenario po kojem će Srbija ući u EU.

Kao punopravna članica Unije, dakle, ona neće moći da preokreće politiku i sprečava ulazak Kosova u EU čim Kosovo ispuni uslove za to", navodi za RSE Veber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.

Prema njegovim rečima, "u principu nije ništa iznenađujuće" to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče obelodanio domaćoj javnosti da Srbija, pre nego što postane članica EU, mora, pored ostalih uslova, da potpiše i pravno obavezujući dokument o normalizaciji odnosa sa Prištinom.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

On smatra da Vučićeva najava takvog sporazuma nije pala u slučajno izabrano vreme s obzirom na to da je dan ranije bio u Briselu, ali naglašava da "nije siguran da su mu takvu izjavu Brisel ili Vašington diktirali".

Veber smatra da je dosta maglovito u kom pravcu će se kretati unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je Vučić pozvao u Srbiji i podseća da je nešto slično najavio i kosovski predsednik. On, ipak, ocenjuje da je "jasno da oni treba da pripreme svoju javnost za takvu završnicu procesa uzajamne normalizacije odnosa".

Veber predviđa da će se okvir pregovora o budućem obavezujućem pravnom sporazumu sigurno kretati u pravcu rešavanja svih otvorenih pitanja, među kojima su i pitanje granica i graničnog režima između Beograda i Prištine, imovinskih problema, kao i garancija punog međunarodnog subjektiviteta Kosova, uključujući i članstvo u Ujedinjenim nacijama.

foto: Aleksandar Jovanović

U tom kontekstu, dodaje, Beograd će prezentovati svoje ideje o tome kako može da ispuni taj okvir, a da ne prizna Kosovo.

Veber smatra da do takvog obavezujućeg sporazuma treba sačekati jer još nije ni počela nova faza dijaloga Beograda i Prištine, kao i zato što je Nemacka, kao veliki akter u celom tom procesu, potpuno odsutna jer još nema novu vladu, a po svoj prilici, neće je ni dobiti do početka iduće godine.

Veber podseća da je aprilski sporazum iz 2013. zvanično označen kao prvi sporazum, u kontekstu svojevremenih uslova koje je nemačka kancelarka Angela Merkel postavila još 2012. godine, a među kojima je i ukidanje takozvanih paralelnih institucija, odnosno, kako kaže, "institucija države Srbije na Kosovu".

"Tu je i pregovarački okvir Evropske unije za pretpristupne pregovore, u kojem jasno stoji član, iako to u srpsku javnost nije baš jasno pušteno, da će domet srpskih institucija kroz pristupni proces isključiti teritoriju Kosova", navodi Veber.

foto: Tanjug Printscreen

"S obzirom na to da smo od sredine ove godine videli dve predsedničke runde dijaloga u Briselu, mislim da je jasno da EU želi da ubrza taj proces. Ona je shvatila da je implementcija aprilskog sporazuma previše sporo tekla, zbog čega se upalo u krizu, i zato će se sad ubrzati dijalog u okviru već najavljene nove faze, koja ce ciljati baš na taj obavezujući konačni sporazum", navodi Veber.

Vučić je juče rekao da EU neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Youtube printscreen)

Kurir

Autor: Kurir