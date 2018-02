VELIMIR ILIĆ TVRDI DA ĆE BITI VANREDNIH PARLAMENTARNIH IZBORA: Ima proverena saznanja da će biti organizovani 25. marta, kad i beogradski

BEOGRAD - Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da poseduje "proverena i sigurna" saznanja da će Srpska napredna stranka (SNS) imati najverovatnije 20. januara sednicu Glavnog odbora, na kojoj će odlučiti da vanredni parlamentarni izbori budu 25. marta, kad i beogradski.

Ilić je, na konferenciji za novinare, rekao da su događaji na sednici Glavnog odbora SNS u subotu bili manipulacija, kako bi se "zavarala, obmanula i opustila" opozicija.

foto: Marina Lopičić

Kako je istakao, kada se u januaru donese odluka o vanrednim izborima, opoziciji će ostati manje vremena za kampanju i prostora za eventualni dogovor o udruživanju.

Ilić je naveo i da je lider SNS i predsednik Srbije "potpisao" da će do kraja sledeće godine omogućiti Kosovu da "uđe u UN i dobije stolicu" i zato pokušava da na "nekorektan način, tobožnjom javnom raspravom" to legalizuje u zemlji, izbegavajući referendum.

Prema njegovom mišljenju, u Srbiji se mesecima stvara klima da bi se to prikrilo, pa se tako izmišlja sukob sa Bakirom Izetbegovićem, i u javnosti se to mesec dana komentariše, pa potom se reaguje na izjave Edija Rame i Hašima Tačija, i onda i to traje.

foto: Nebojša Mandić

Imamo političare koji samo rade na svojoj reklami, da bi tako zaplašili penzionere i građane Srbije, da kažu "samo da ne bude rata", konstatovao je Ilić.

"Idu ka "zelenoj transverzali", a šta je sa šumadijskim koridorom"

On je, kao nekadašnji ministar infrastrukture, zapitao koji je interes Srbije da pravi autoput ka Prištini i Draču i time krši sopstveni prostorni plan.

Šta je sa "šumadijskim koridorom", šta je sa autoputem ka Boljarima, koji je naš interes da napustimo strateški pravac ka Baru, rekao je Ilić, uz ocenu da se ide ka "zelenoj transverzali" i sav saobraćaj skreće ka Prištini i Draču.

foto: Zorana Jevtić

Ilić je za 26. novembar u Čačku najavio svečanu akademiju povodom 20 godina postojanja Nove Srbije, i poručio da su neki bili zacrtali da unište tu stranku, ali da nisu uspeli.

Ono što nije valjalo i što ja nisam imao snage da "počistim", počistio je Vučić. Hvala mu što brine o nama, rekao je Ilić i objasnio da su u "kontejner" SNS prišli, pored članova NS i razni "Đinđićevi, Dinkićevi i Slobisti".

(Kurir.rs/Fonet)

