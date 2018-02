NOVI SLOBA I MIRA BI NAS ODVELI DIREKTNO U PROPAST: U pokretu Saše Jankovića upravo je eksplodirala politička atomska bomba

Dosadašnji član Predsedništva Pokreta slobodnih građana Srđan Škoro potvrdio je da je podneo ostavku na mesto u predsedništvu Pokreta i da je na internetu objavio pismo u kojem oštro kritikuje Sašu Jankovića i njegovu suprugu Slavicu.

Efekat ove političke "atomske bombe" koja je danas kasno popodne "eksplodirala" u pokretu Saše Jankovića dodatno je pojačan oštrim i kritičnim javnim pismom koje je, paralelno sa Škorom, objavio akademik Dušan Teodorović, jedan od potpisnika "Apela 100" i ideologa i osnivača Pokreta. Teodorović je vrlo rano po osnivanju napustio pokret, ali nikad do sada nije javno govorio o suštinskim razlozima zbog kojih je to učinio. Sada je podržao Škora u potpunosti i takođe izneo veoma oštre optužbe na račun Saše Jankovića.

"Redovno abrovisanje i cinkarenje"

Škoro je u pismu ostavke naveo da "nismo Pokret, a ni slobodni građani", jer "pokretom i njegovom organizacijom upravlja isključivo bračni par Janković".

"U Pokretu vlada totalna dezorganizacija. Sve što se po danu teškom mukom uspešno uradi, pod okriljem noći se razgradi. Izjave Saše Jankovića, izrečene u Pokretu i u javnosti, bez dogovora s predsedništvom i članovima, s kim i kako idemo na izbore, doprinose dodatnoj konfuziji", napisao je Škoro.

Škoro tvrdi da "odluke donosi isključivo bračni par Janković, one se menjaju svakodnevno, a mi u Pokretu ih saznajemo iz medija".

"Slavici Janković neposredno i na fin način pokušao sam da objasnim da ne treba o svemu da odlučuje. Nije pomoglo. Naravno, pokušao sam i sa Sašom Jankovićem više puta da razgovaram u četiri oka. Takođe, nije pomoglo. Probleme sam izneo i na predsedništvu Pokreta. U zapisniku sa sednice predsedništva to nije nijednim slovom pomenuto. Tražio sam da se zapisnik ne usvoji i napiše novi. Nikad nije stigao. Oformljena je i neka 'njihova ekipa', a svi drugi su po strani ili isključeni iz dešavanja. Redovno abrovisanje i cinkarenje deo su stalnog blata na umišljenom dvoru Jankovića. Ko bolje cinkari, taj više napreduje. Što veći poltron to više funkcija u Pokretu", tvrdi Škoro.

"Kućni ljubimci"

Škoro kaže da priznaje da "nije na vreme shvatio da se pred mojim očima formira privatna firma Slavice i Saše, koja se lažno predstavlja kao Pokret, okružena njihovim prijateljima i stvorenim podanicima koji imaju status kućnih ljubimaca".

"Svaka izrečena kritika doživljava se kao lično neprijateljstvo protiv bračnog para Janković.

Tako se ne može promeniti ova loša i nepodnošljiva vlast. Zameniti ogromno trenutno zlo manjim zlom, za mene nikada nije bila opcija. Stvaranje novih Slobe i Mire odvelo bi nas direktno u propast.

Nisam u stanju više da uveravam građane da glasaju za Sašu Jankovića, jer ni sam posle svega šta sam video i sagledao ne bih ponovo glasao za njega. I mnogo mi je žao zbog toga. Žao mi je i svih dobrih ljudi iz Apela 100 koji su se pre mene, pretpostavljam iz istih razloga, distancirali od Jankovića. Kao potpisnik Apela 100, osnivač i član predsedništva Pokreta slobodnih građana dugujem veliko izvinjenje građanima što sam i njih dovodio u zabludu svojom zabludom", piše Škoro u tekstu ostavke.

"Ne sastajemo se još od grčenja u Beču"

Škoro je potvrdio autentičnost pisma objavljenog na internetu. On navodi da je tražio da se o njegovoj ostavci izjasni i Predsedništvo Pokreta i osnivači. Škoro tvrdi da se PSG već neko vreme proređeno sastaje, kao i da nisu imali nijedan sastanak “od Jankovićevog desetodnevnog boravka u Beču, gde se grčio u sobi”.

- Sutra bi trebalo da bude održan sastanak Predsedništva, a u petak sastanak sa osnivačima, ako ga bude, pošto se dosta ljudi distanciralo od Pokreta - rekao je Škoro.

Član predsedništva Pokreta slobodnih gradjana Srdjan Škoro potvrdio je večeras agenciji Beta da je podneo ostavku u toj političkoj organizaciji i da očekuje da se o tome sutra raspravlja na predsedništvu, ali i u petak na sastanku osnivača stranke.

On je kazao da ne zna kako će na njegovu ostavku i obrazloženje reagovati u pokretu i napomenuo da se sa liderom PSG Sašom Jankovićem nije video još od njegovog povratka iz Beča pre nekoliko dana.

Škoro je u ostavci koju je uputio predsedištvu, a u koju je Beta imala uvid napisao da se u toj organizaciji odluke donose na nedemokratski način i da organizacijom upravlja bračni par Janković.

On se osvrnuo i na tvit Jankovića o "grčenju" u centru Beča u hotelskoj sobi navodeći da je to osramotilo pokret i da se tako pre izbora ne ponaša.

On je kazao da je odlučio da je bolje da napusti pokret nego da nastavi da obmanjuje ljude sa pričom za koju je "utvrdio da nije dobra, ni zdrava" i koja, pre svega nije onakva u kakvu je verovao da jeste na njenom početku. "Jer, ne daj ti Bože da Jankovići sa svojim navikama i stavovima ikada dodju u priliku da budu na vlasti u Srbiji", napisao je Škoro.

