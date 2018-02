DRAMATIČNO: Bin Ladenovi ljudi vršljaju po Kosovu

General Momir Stojanović, bivši direktor Vojnobezbednosne agencije VBA, kaže da je na Kosovu trenutno oko 300 povratnika IS i da su neki od njih visoko pozicionirani u toj organizaciji, te da naše službe, iako im je manevarski prostor na Kosovu i Metohiji smanjen, to moraju da prate, jer može da se reflektuje na užu Srbiju.

Pošto je CIA objavila dokumenta Osame bin Ladena (iz njegovog laptopa), među kojima su bile i mapa Kosovske Mitrovice i fotografija Hrama Svetog Dimitrija u tom mestu, Stojanović u razgovoru za Kurir kaže da Bin Laden nije dolazio na Kosovo da prikuplja te podatke, ali da mu ih je slao neko visoko pozicioniran u toj organizaciji u južnoj srpskoj pokrajini.

- Problem je što srpske službe na Kosovu ne mogu da prate ponašanje tih ljudi nakon njihovog povratka s ratišta. U vreme dok sam bio predsednik Odbora za kontrolu službi, u redovnim izveštajima isticali su da im je poznato da je oko 300 pripadnika s KiM učestvovalo na ratištima.

To što je nađeno u računaru Bin Ladena, te lokacije i pozicije crkava na Kosovu i Metohiji, pretpostavljam da je to uradio/snimio neko od tih dobrovoljaca Albanaca za račun IS i predao ih Bin Ladenu. Ali to otvara drugo pitanje - to znači da postoje ljudi na KiM koji su visoko pozicionirani u toj organizaciji - navodi Stojanović i dodaje:

- Bin Laden je bio vođa Al Kaide i ako on nije dolazio na Kosovo da prikuplja te podatke, njemu je te podatke dostavljao neko s Kosova ko se borio u redovima IS. To zahteva posebnu analizu i identifikaciju tih ljudi i to sigurno neće uraditi privremene kosovske institucije. Zato moramo da nađemo način da naše službe, u tako ograničenim okolnostima, temeljno prate stanje na KiM, zato što se to i te kako reflektuje na užu Srbiju.

