JANKOVIĆ ZA DOJČE VELE: Neke optužbe su podle, ostavite se moje porodice!

Legitimno je pravo ljudi da budu nezadovoljni stanjem u Pokretu slobodnih građana, ali neke optužbe su nedostojne i podle, kaže u intervjuu za DW Saša Janković.

On kritičarima poručuje: ”Ostavite se moje porodice”, u komentaru na optužbe koje je nedavno izneo Srđan Škoro.

”Način na koji su optužbe iznete dovoljan je čak i da ljudima koji sa strane posmatraju ozbiljno pomuti sliku o objektivnosti tog obraćanja. A nama koji smo iznutra svaki dan sarađivali nije ostalo ništa drugo nego da se zahvalimo gospodinu Škoru na svemu što je uradio”, naveo je Janković.

foto: Damir Dervišagić

Dodao je i da je Škoro u poslednjih nekoliko meseci izražavao nezadovoljstvo stanjem u Pokretu i da je to bila glavna tema već dva meseca.

“I to nezadovoljstvo smo pokušavali rešavati sa gospodinom Škorom na sve moguće načine, ali način izražavanja tog nezadovoljstva u Pokretu i van Pokreta, koji se preliva na tabloidne strane, doveo je do toga da veći broj ljudi unutar Pokreta prekine svaku saradnju sa njim. Ne mislim da je ovo što se dešava kod svakog od ljudi rezultat njihove zle namere prema Pokretu i meni, ali količina energije utrošene da se ovo desi jasno ukazuje odakle ovo dolazi”, dodao je Janković.

Na pitanje kako komentariše to da mnogi tvrde i potvrđuju da njegova supruga ima jaku ulogu u PSG, iako nema zvaničnu funkciju, dao je opširan odgovor.

“Daću odgovor iz dve perspektive. Prva je odgovor predsednika pokreta. Pokret je organizacija građana, slobodnih ljudi, slobodnih žena i muškaraca. Slavica Janković je kao i mnogi drugi članovi uložila ogromnu energiju i vreme i svojim radom doprinela stvaranju ove organizacije. To što je ona žena i to što je moja žena je nažalost u našem društvu uvek povezano sa diskriminacijom žena koje – ako su im muževi poznati, javne ličnosti ili, usuđujem se reći, uspešni – bivaju viđene samo kao žene tih ljudi, a ne kao stručnjaci u svom poslu. Ako pođemo od toga da žene uspešnih ljudi ne moraju da budu kuvarice, domaćice ili samo nakit tih uspešnih ljudi, dolazimo do toga da svaka od njih ima pravo da se profesionalno, ali i politički i društveno ostvari", rekao je Janković.

foto: Dado Đilas

On dodaje da njegova supruga Slavica Janković nikada nije bila ni na kakvoj funkciji u Pokretu, bavila se stvarima koje zna i može da radi, kao i svaki drugi član Pokreta.

"Druga perspektiva iz koje hoću nešto da kažem je moja lična: ovakav napad na porodicu, na suprugu bilo koga, toliko je podao, ružan, nedostojan, nečastan, da nemam šta drugo da kažem nego da ću ja svoju porodicu zaštititi. Mnogo mi je lakše bilo da štitim druge ljude, ali zaštitiću i moju porodicu. Ako nisam sposoban da štitim svoju porodicu, nisam sposoban da vodim ništa. Slavici Janković ne treba moja zaštita. Slavica Janković je, kao i svaka druga žena, sposobna sama sebe da štiti. Ali ne pada mi na kraj pameti da pustim da neko preko nje napada mene jer, suštinski, ona je za politiku u Srbiji potpuno irelevantna. Ja sam taj koji je cilj, i naravno Pokret slobodnih građana. Ne pada mi na kraj pameti da ispred sebe postavim svoju ženu i da moja žena – ili bilo čija žena ili bilo čiji muž – budu branik za napad koji nemaju hrabrosti da upere direktno prema meni", napomenuo je Janković i dodaje:

"Tako da, ostavite se moje žene, ostavite se moje porodice, stojim vam na raspolaganju, gledam vas sve u oči – stanite naspram mene i kažite ono što imate. To mogu da kažem svakome u ovoj zemlji, a posebno ljudima koji su napisali ružne stvari o njoj, a svaki dan su zavisili od njenog organizacionog i svakog drugog doprinosa Pokretu".

(Kurir.rs/DW/Foto: Beta)

Kurir

Autor: Foto: Beta