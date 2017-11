ŠEŠELJ POVODOM ORIĆEVIH TVRDNJI DA NESMETANO ULAZI U SRBIJU I IDE U LOV: Policija sve da proveri!

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj zahteva da policija hitno proveri tvrdnje ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića koji je u ekskluzivnom razgovoru za Kurir rekao da slobodno ulazi u našu zemlju sa ispravama na kojima stoji njegovo ime.

Reagujući na Orićeve tvrdnje da nesmetano prelazi granicu sa svojim dokumentima, a ne lažnim, Šešelj ističe da je sve to izmišljotina ratnog komandanta Srebrenice kako bi bio u centru pažnje muslimanske javnosti.

"Proveo sam s Orićem skoro godinu dana u istom bloku i, znajući ga, sklon sam da verujem da je on sam plasirao da, eto, sme da lovi po Srbiji kako bi ispao junačina u muslimanskoj javnosti. On je egzibicionista. Naravno nije nemoguće da zaista dolazi i da ga niko nije otkrio, ali to treba policija da

proveri", podvukao je Šešelj u izjavi za Kurir.

Podsetimo, Naser Orić, koji se nalazi na poternici Srbije zbog ratnih zločina, u ekskluzivnom razgovoru za Kurir potvrdio je da dolazi da lovi divljač u lovištima po Srbiji istakavši da "srpski carinici samo stoje mirno i salutiraju mu dok prolazi".

