ORIĆA HAPSE AKO UĐE U SRBIJU: Srpska policija reagovala posle pisanja Kurira!

Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon otkrića Kurira da nekadašnji ratni komandant Armije BiH Naser Orić ulazi u Srbiju kad god poželi iako je na našoj poternici za hapšenje, poručuje da će ga uhapsiti čim kroči na srpsku teritoriju!



Policija, međutim, tvrdi da dosad „nije evidentirala, na bilo koji način, njegov boravak na teritoriji naše zemlje jer bi, u suprotnom, istog trenutka bio uhapšen“.



Istraga



- Ukoliko Naser Orić bude prešao na teritoriju naše države, istog trenutka će biti uhapšen u skladu sa pomenutom poternicom. Napominjemo da Orić ne poseduje važeća dokumenta Srbije - ističe MUP.



Međutim, iz ovakvog saopštenja MUP je više nego jasno da je Orić nesmetano mogao da ulazi u Srbiju sa lažnim dokumentima, kako smo i pisali prethodnih dana, a da to policija nije zabeležila. Zbog toga je, posle pisanja Kurira, kako saznajemo u MUP sprovedena istraga kako bi se utvrdilo da li je bilo nekakvih propusta.



Bivši operativac DB Boža Spasić upozorava da je javnost uznemirena zbog informacije da zločinac slobodno šeta po Srbiji i da zato MUP mora da reaguje. Kako kaže, treba smeniti kompletnu graničnu policiju ukoliko se dokaže da se Orić šeta po Srbiji iako je na našoj poternici.



Operativni rad



- Operativni rad je zatajio ako je ovo tačno, jer naše službe ne treba da znaju kad neko dođe u Srbiju, već treba da znaju kad neko želi i namerava da dođe. U ovom slučaju su izgleda nedostajale informacije s one strane i to je zabrinjavajuće - kaže Spasić. I stručnjak za bezbednost Orhan Dragaš smatra da je vrlo loša poruka ako je Orić dosad neopaženo ulazio u našu državu s lažnim dokumentima.



Podsetimo, Kurir je pre nekoliko dana objavio da ratni komandant Srebrenice, za kojim je Srbija raspisala poternicu, nesmetano ulazi u Srbiji da lovi. Orić je zatim potvrdio naša saznanja i rekao: „Carinici samo mirno salutiraju i prođem. Nema tu mnogo priče.“



I. Kljajić - B. Karović - Foto: Beta; Marina Lopičić; Zorana Jevtić



STAV Dragan Šormaz, predsednik Lovačkog saveza Srbije

LOVOČUVARI NE HAPSE, VEĆ POLICIJA



Predsednik Lovačkog saveza Srbije Dragan Šormaz kaže da Naser Orić legalno lovi samo ako je legalno i ušao u zemlju.

- Prvi put čujem da on dolazi u lov u Srbiju. Pitanje je kako on uđe u zemlju, a ne šta on radi kad uđe. Dakle, na pitanja o Oriću i njegovim tvrdnjama da dolazi u Srbiju treba da odgovori policija. Ako je legalno ušao u zemlju, može legalno i da lovi, a ako je nelegalno ušao, nelegalno i lovi. Čak i u slučaju nelegalnog lova, lovočuvari ne mogu da hapse, već prijavljuju policiji - objašnjava Šormaz.



U slučaju zakonitog lova, Orić bi, prema rečima našeg sagovornika, morao da za lov u Srbiji pribavi najmanje tri dokumenta: lovnu kartu, oružani list i dozvolu za lov, što je sve u ingerencijama korisnika lovišta. Kako napominje, i turističke agencije pružaju te usluge. On kaže da su kod nas korisnici lovišta „Srbijašume“, „Vojvodinašume“, lovačka udruženja, nacionalni parkovi, pa čak i privatne firme.