ĐINĐIĆU NE BIH DIZAO SPOMENIK, ON JE LAGAO! Toma Fila ispričao zašto je rekao oficirima JNA da uhapse Slobu i po čijem naređenju je fotografisan!

Jedan od najpoznatijih advokata na ovim prostorima Toma Fila, u nedavnom intervjuu bez ustručavanja je ispričao šta misli o Ivanu Stamboliću, Slobodanu Miloševiću, Zoranu Đinđiću...

Fila je otkrio da je 24. septembra 2000. godine glasao za Koštunicu a ne za Slobodana Miloševića.

"Koštunica je dokazao svoje poštenje za razliku od mnogih drugih kojima dižu spomenike sada", rekao je Fila aludirajući na podizanje spomenika nekadašnjem premijeru Srbije Zoranu Đinđiću.

U prvom mahu poznati advokat nije želeo da se bavi likom i delom Zorana Đinđića dodavši da "mu u svakom slučaju ne bi dizao spomenik."

Ipak, na insistiranje novinara Fila je objasnio da je Đinđić slagao Miloševića, a da "čovek koji laže ne može biti predsednik vlade i ne može biti u istoriji zabeležen kao važan čovek."

"On je lažno ovlastio Čedu Jovanovića da Milošević neće ići u Hag. I on ga posle izručio na prevaru. Nisam siguran ni da je Đinđić imao čiste ruke kod raznih privatizacija. Takođe, po njegovom direktnom naređenju je nas 69 praćeno i prisluškivano mimo odluke Vrhovnog suda. Ja sam dobio potvrdu od Vrhovnog suda da takva njihova odluka ne postoji. I prvatno su me snimali. Fotografisali su me u raznim situacijama. To je bezobrazluk. To je stvaranje osnova za ucenu - ili kod moje žene ili kod nečijeg muža. Ili nešto slično", rekao je Fila.

On se u intervjuu dotakao i prijateljstva sa Ivanom Stambolićem za koga tvrdi da je bio skroman čovek.

"Stambolić je bio skroman čovek, imao je dva odela verovali ili ne. To je čovek koji nikome ništa loše nije učinio. Bio je bonivan, voleo kafanu, da popije... Nije imao vile, pratnju... Skroman, zato sam ga i cenio", ističe Fila.

On dodaje da je više verovao njegovoj politici nego Miloševićevoj.

"Zamerao sam Miloševiću što je podlegao onim - Slobo slobodo, šetaju autobusa pričama o tome da su ga Šiptari gađali kamenjem a gađali ga Srbi", kaže Fila u emisiji "Bez ustručavanja".

Prisetio se i događaja o kome je rešio da prvi put progovori.



"U jednom momentu JNA je pokušavala da spase državu. Bila je priča i o vojnom državnom udaru. Razgovarali su i sa mnom, ovo prvi put kažem. Oni su računali da će neko građanstvo sa ugledom to podržati. Ja sam im rekao - Uredu je izvršite udar, ali ih uhapsite sve. Kažu mi - Kako da uhapsimo Slobodana Miloševića, vidiš šta rade u narodu. Ako ga ne uhapsite, a uhapsite ostale onda je Milošević izvršio udar a ne vojska. I onda je Mrkšić vratio vojsku nazad. Jer načelnik generalštaba i vojska to nisu hteli. Ne znam da li bi taj udar uspeo", ispričao je Fila.

Prema njegovim rečima Milošević je vremenom sve više bio odvojen od naroda.

"Okruživao se kao i Tito ljudima koji su ga slušali. Ili koji su ga se plašili", ističe Fila ali dodaje i to da "Milošević lično ništa nije ukrao".

U razgovoru je bilo reči i i aktuelnom ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću čiji je Fila savetnik.

Na pitanje novinara da li je dostojno da šef diplomatije peva stranim zvaničnicima.



"Oni kažu da on to radi u dogovoru sa Vučićem i da to uspeva kod ovih. Stvara neku intimu...", rekao je Fila.

