ŠKORO TVRDI DA JE U PSG DESET PUTA GORE NEGO ŠTO LJUDI MISLE: Jankovićeva supruga se zalagala za cenzuru!

Bivši član Predsedništva PSG, novinar Srđan Škoro izjavio je da je napustio Pokret slobodnih građana zbog načina donošenja odluka u pokretu i ogromnog uticaja supruge lidera PSG.

Škoro je rekao da kazao da ga je način donošenja odluka u PSG asocirao da bračni par Saša i Slavica Janković uporedi sa Mirjanom i Slobodanom Milošević.

On je naveo primer da dok je u jednoj prostoriji PSG organizovao tribinu o medijskom mraku, u drugoj je supruga Saše Jankovića održavala sastanak sa članovima Predsedništva kako da se održi miting i zalagala se za cenzuru - da na mitingu ne govore ljudi iz drugih stranaka.



Škoro je kazao da nikada ne bi potpisao Apel 100 da je znao pet odsto stvari koje sada zna, dodajući da nije znao ni ko je Saša Janković, ni ko je Slavica Janković.



"Živimo u državi u kojoj se jedan čovek pita za sve, u kojoj su zgažene institucije. Kada to kažete, vi ste strani plaćenik ili domaći izdajnik. Kada to kažete Saši Jankoviću, onda ste vi plaćenik Aleksandra Vučića. Kada pomenete Andreja Vučića, onda (Aleksandar) Vučić kaže napadate mi porodicu, a kada pokrenete pitanje uticaja supruge Saše Jankovića koja ima ogroman uticaj u Pokretu, onda Saša kaže da se napada njegova porodica", rekao je Škoro.

"Saša Janković je predstavljen kao jedan od nas, a vrlo brzo je postao jedan od njih", rekao je Škoro i dodao da mu je tužno i čudno što nije bio pozvan na Skupštinu PSG, čiji je bio član i osnivač.



Dodao je i da svi članovi PSG znaju da su "tamo stvari deset puta gore" od onoga što je on naveo u svojoj ostavci i na šta je dva meseca ukazivao, ali da ljudi to ne žele da menjaju.



"Neko ima očekivanja, misle da će doći u Beogradu na vlast, dobiti neki poslić. Ja to nisam hteo. Mislio sam da ćemo istinski promeniti Srbiju", kazao je Škoro i dodao da ne zna kako je njegova ostavka koju je podneo članovima Predsedništva i svim osnivačima dospela u javnost.



Škoro je podneo ostavku na članstvo u tom pokretu, navodeći da su lider PSG Saša Janković i njegova supruga Slavica stvorili od pokreta "mini preduzeće u kojem se favorizuju poltroni". On je u ostavci koju je uputio predsedištvu, u koju je Beta imala uvid napisao da se u toj organizaciji odluke donose na nedemokratski način i da organizacijom upravlja bračni par Janković.

