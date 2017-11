BRNABIĆ: EU ne koči prugu do Budimpešte, biće sve OK

Evropska unija ne koči modernizaciju pruge Beograd - Budimpešta, koja će biti realizovana u saradnji sa Kinom, izjavila je danas Tanjugu premijerka Srbije Ana Brnabić. Premijerka ističe da će sutra u Beogradu prisustvovati početku radova na modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta na deonici Beograd - Stara Pazova.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše to što u Evropskoj komisiji kažu da i dalje procenjuju da li je projekat izgradnje brze železničke pruge između Beograda i Budimpešte skladu sa zakonima EU, Brnabić kaže da je u pitanju samo to što EU ima striktnu regulativu u vezi sa pravilima konkurencije.

"Mislim da to što striktne regulative EK u vezi sa konkurencijom i svakako je ovaj projekat jedan od projekata koji su pod njihovom lupom. Mislim da ga ne preispituju, ali je važno da provere da li je u skladu sa svim pravilima EU što se tiče konkurencije. Mislim da će to biti sve OK", rekla je Brnabić Tanjugu.

Ona ističe da Srbija ima iskustvo u razgovorima sa EK o tim temema i podsetila da je slično bilo i sa Železarom Smederevo, koju je preuzeo kineski partner.

foto: Beta/Mileta Mirčetić

"Kao i što smo u vezi sa železarom dobili tu dve male pobede. Prvo da nije bila prisutna državna pomoć i da nismo uključeni u damping cene. I Srbija i železara su jedine koje nisu bile uključene. Ono što je jednako i što će se uspostaviti i u ovom slučaju - da je tada EK u potpunosti pohvalila Srbiju i Vladu Sbije za saradnju sa EK, za dostupnost i transparentnost svih naših informacija i brzinu kojom smo komunicirali sa njima".

Kako kaže, tako ćemo nastaviti i za ovaj projekat.

"Nadam se da će na kraju biti sve ok", naglasila je premijerka.

Ona dodaje da to što već nisu počeli radovi ne znači da to ima bilo kakve veze sa EU već da je trebalo završiti sve pripremne radove.

Rekla je da premijer Mađarske sam rekao danas na samitu u Budimpešti da je Srbija bila dosta brža od Mađarske.

"Mađarska sutra ili sledeće nedelje daje tender za radove sa njihove strane, tako da je Srbija dosta brzo krenula u taj projekat", navela je premijerka.

Ona je istakla da su se danas Orban i kineski premijer Li Kećijang fokusirali na taj projekat.

"Oni gledaju na modernizaciju te pruge kao na tripartitni ugovor, prvi takve vrste prekogranične saradnje, gde imamo zemlje koje su članice EU - Mađarsku, zatim kandidata za članstvo - našu zemlju i Kinu. Ako ovaj projekat bude uspešan u budućnosti, on će biti saradnje za sve ostale zemlje u regionu CEE. Za nas je ovaj projekat važan zato što su nam železnički projekati važni. Mi ćemo se na tome fokusirati u 2018. i 2019. godini".

Ona kaže da pored putnih koridora 10 i 11 Srbija fokusirati i na razvoj železničke infrastrukture. Trilateralni projekat modernizacije železničke pruge Beograd-Budimpešta, prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Ukupna vrednost izgradnje pruge u Srbiji iznosi približno dve milijarde dolara.

U okviru projekta, prva deonica na kojoj sutra započinju radovi je Beograd Centar - Stara Pazova. Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija građevinske i elektrotehničke infrastrukture sa podizanjem brzine na deonici Beograd Centar - Batajnica do 120 km/sat, a od Batajnice do Stare Pazove do 200 km/sat. Deonica od Beograda do Stare Pazove dužine je 34,5 kilometara. Radove na toj deonici će izvoditi "China Railways Inrternational" i "China Communications Construction Company", a vrednost ugovora je 350,1 milion dolara.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Zorana Jevtić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO! Iz Parova u Vladu Srbije!

Kurir

Autor: Kurir