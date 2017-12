KOBNE ZIDINE KAZAMATA U SHEVENINGENU: Oni nisu preživeli ćelije Haškog tribunala

Međunarodni krivični sud za bivšu SFRJ gasi se do kraja godine

Završnicu rada Haškog tribunala obeležilo je jučerašnje samoubistvo haškog optuženika Slobodana Praljka, ali on nije jedini optuženik koji je, praktično, preminuo u Hagu.

Od početka rada Tribunala, do danas, u Ševeningenu preminulo je njih nekoliko, a među njima je i bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević.

On je u Hagu, gde se nalazio zbog optužnice za zločine u Hrvatskoj i na Kosovu, i za genocid u BiH, preminuo 11. marta 2006. od srčanog udara, a presudu nije dočekao.

Doktor Milan Kovačević, optužen za genocid nad Muslimanima u Prijedoru, umro je u avgustu 1998. godine u ćeliji, a utvrđeno je da je preminuo od pucanja stomačne aorte. Ni on, kao ni Milošević, nije dočekao presudu.

Slavko Dokmanović bio je predsednik opštine Vukovar, a bio je optužen za zločine nad civilima 1991. godine na Ovčari. Nađen je obešen u ćeliji 1998. godine, i nije dočekao presudu.

Milan Babić, koji je u januaru 2004. godine priznao zločine nad nesrpskim stanovništvom u Srpskoj Krajini, obesio se samo dva meseca kasnije u ćeliji.

Babić je prethodno osuđen na 13 godina zatvora.

General Zdravko Tolimir bio je poslednji Srbin koji je, prošle godine, preminuo u Haškom tribunalu.

Bio je osuđen na doživotni zatvor, i to zbog genocida, a umro je prirodnom smrću, dok je čekao da bude prebačen u zatvor u kome će služiti kaznu.

Prošle godine preminuo je i bivši predsednik Republike Srpske Goran Hadžić koji je u Hagu optužen za ratne zločine.

Međutim, on je 2015. pušten na neodređeno vreme, i to zbog tumora na mozgu, a u Novom Sadu je trebalo da sačeka presudu. To se nije dogodilo.

General-major Mile Mrkšić, koji je u Hagu osuđen za masovna ubistva na Ovčari, preminuo je 2015. godine u zatvorskoj bolnici u Portugalu.

Bolovao je od karcinoma pluća, a inače je bio osuđen na 20 godina zatvora.

General Đorđe Đukić, koji je bio optužen za zločine protiv čovečnosti, pušten je iz haškog pritvora 1996. zbog bolesti (karcinoma), nakon čega je odmah primljen na VMA u Beogradu.

Tu je preminuo samo mesec dana nakon puštanja, tako da nije ni dočekao presudu.

Načelnik Generalštaba VRS Momir Talić, optužen za genocid u Bosanskoj Krajini, pušten je 2002. godine da se brani sa slobode.

Međutim, on je bolovao od karcinoma pluća godinu dana kasnije, i nije dočekao presudu.

Bosanski Srbin Simo Drljača, optužen pred Haškim tribunalom za genocid, ubijen je 1997. u Prijedoru dok je pružao otpor pri hapšenju.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo pucavši sebi u glavu ispred zgrade nekadašnje skupštine Jugoslavije 2002. godine, i to neposredno nakon što je parlament izglasao zakon o saradnji sa Haškim tribunalom.

Stojiljkovića je, inače, haško tužilaštvo teretilo za zločine na Kosovu.

