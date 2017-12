POSTIGNUTA SAGLASNOST O IZMENAMA ZAKONA O RADU Đorđević: Radnik od prvog dana mora da bude prijavljen!

BEOGRAD - Članovi Socijalno-ekonomskog saveta su se danas složili o izmenama Zakona o radu, ali konsenzus nije formalno postignut zbog proceduralnih razloga, izjavio je danas ministar za rad Zoran Đorđević.

Jedina izmena će biti da radnik od prvog dana mora da bude prijavljen.

"Upoznao sam SES šta će to biti promene u Zakonu u radu i svi su se složili sa tim promenama, ali zbog same formulacije i same izmene koja se ticala ne samo Zakona o radu već i Zakona o centralnom registru dosta smo dugo sa zakonodavstvom usaglašavali, doneli smo izmenu i dostavili je, ali je to bilo kasno da se odluči na Uniji poslodavaca Srbije", rekao je Đorđević.

On je na konferenciji za novinare posled sednice SES-a u Vladi Srbije objasnio da je jedina izmena u tome da kada inspektor rada zatekne radnika na poslu on mora odmah da bude prijavljen, a poslodavcu je ostavljena mogućnost da u roku od tri dana prijavi tog radnika.

"Radnik neće moći da počne da radi dok poslodavac tu obavezu ne ispoštuje", naveo je Đorđević.

Ministar zadovoljan budžetom za socijalna davanja

Đorđević je izjavio da bi, prema Predlogu zakona o budžetu za 2018, ukupan budžet njegovog Ministarstva trebalo da bude 136 milijardi dinara, i da je zadovoljan delom koji se tiče socijalnih davanja.

"Otvorili smo i tri nova projekta. Jedan projekat je za lica koja čekaju smeštaj u privatnim domovima. Drugi je SOS telefon, a treći je sigurna kuća za žrtve trgovinom ljudima", izjavio je ministar.

U Srbiji, kako je dodao, postoje 904 lica koja čekaju za smeštaj u domovima, a za taj projekat su dobijena sredstva od Ministarstva finansija kako bi bio pokrenut već u sledećoj godini.

Kada je reč o budžetu za socijalna davanja, neki transferi su, prema njegovim rečima, prebačeni i isplaćivaće se direktno iz Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da neće ići preko Ministarstva rada.

Kako je dodao, neki fondovi su čak i povećani, kao što je reč o fondu koji se tiče osoba sa invaliditetom.

