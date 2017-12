ŠORMAZ: NATO se ne meša u odnos Srbije i Rusije, a vojska Kosova nije tema u Alijansi

Šef delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO Dragan Šormaz kaže da je saradnja s NATO odlična, te da je Srbiji važno da bude deo evropskog bezbednosnog sistema, tvrdi da nam se vojna alijansa ne meša u odnos s Rusijom i poručuje da formiranje vojske Kosova ne postoji kao tema u toj organizaciji.

"Vojska Kosova ne može da bude formirana ni po rezoluciji 1244, ni bez pristanka srpskih poslanika, kao ni bez promene onoga što oni zovu Ustav. Ta tema i ne postoji, recimo, u NATO-u, čak je to neko od zvaničnika nedavno i rekao. Postoji jedino među političkim partijama Albanaca na KIM", rekao je Šormaz.

Komentarušići saradnju Srbije i NATO-a za Tanjug, Šormaz je kazao da je ona sve jača posebno od kada je na mestu generalnog sekretara Jens Stoltenberg, koji je nedavno rekao i da će KFOR nastaviti svoje prisustvo na Kosovu.

"Nama to odgovara zbog bezbednosti građana. To je misija UN po Rezoluciji 1244 koja je poverena NATO -u i njihovo prisustvo tamo je veoma važno. Oni imaju sjajnu i profesionalnu saradnju sa Vojskom Srbije", rekao je Šormaz. Što se tiče saradnje Srbije i NATO na drugom nivou van KFOR-a, ona je sve bolja, rekao je Šormaz i dodao da je Srbiji važno da bude deo evropskog bezbednosnog sistema.

"Mi sa NATO zaista sarađujemo. Ako to svedemo na vežbe, imali smo ih 44 sa vojskom SAD u poslednjih pet godina, 23 u okviru NATO-a. To nisu samo vojne vežbe, već i kako da se ponašamo u elementarnim nepogodama, jedna takva će biti sledeće godine u Srbiji", kazao je on.

Osim takve saradnje, dodao je, Srbija sa tom alijansom sarađuje i na drugim poljima kao što su obrazovanje, nauka, tehnologija, kao i na osavremenjivanju namenske industrije.

Na pitanje kako NATO gleda na odnos Srbije sa Ruskom federacijom, Šormaz kaže da se njihovi zvaničnici u to ne mešaju, navodeći da je više puta čuo od Stoltneberga da je to unutrašnja stvar Srbije "koja je suverena država, vodi politike vojne neutralnosti i sama odlučuje sa kim će i koliko sarađivati"

"Znam da je ljudima teško da u to poveruju zbog medijske slike o NATO-u", rekao je Šormaz koji je ukazao da ne treba povezivati sa rukovodstvom NATO-a pitanja koja možda postavlja neki ambasador zemlje koja je članica te vojne alijanse.

