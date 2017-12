HOJT JI: Sve što sam rekao u Beogradu refleksija je američke politike

Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Hojt Brajan Ji kaže da SAD imaju interes da Srbija nastavi da ide ka Zapadu i Evropi i da žele da pomognu Srbiji na tom putu - i to ne samo rečima već i kroz konkretnu pomoć.

"To nisu samo reči, to su naši programi pomoći, to su partnerstva sa Srbijom. Dakle, ne samo moralna podrška, već i konkretna pomoć. Naše su veze čvrste sa Srbijom", rekao je Hojt Brajan Ji.

Govoreći o poruci koju je nedavno izrekao u Beogradu, o sedenju Srbije "na dve stolice", on ponavlja da zemlje koje žele da postanu članice EU, NATO ili bilo koje druge međunarodne organizacije, moraju ubediti lidere i članove tih organizacija da su zaista posvećene tome da im se pridruže.

"Moj savet bilo kojoj zemlji bi bio da donesu stratešku odluku da li će se pridružiti, to je suvereno pravo svake zemlje. A kad se odluka o pridruženju donese, da učine sve što je moguće da ubede one koji treba da odluče o tome da su spremni da zadovolje sve neophodne uslove", rekao je on za N1 Sarajevo.

Hojt Brajan Ji objašnjava da sve što je govorio na konferenciji u Beogradu jeste refleksija američke politike.

"O njoj ne odlučuju pojedinačne diplomate, o njoj se odlučuje u Vašingtonu. U ovom slučaju američka vlada čvrsto podržava aspiracije Srbije ka Evropskoj uniji", objašnjava on.

Dodao je da je interes Amerike u regionu da se zemljama pomogne da se približe svom cilju - prosperitetu, demokratskoj, stabilnoj budućnosti i integrisanju sa ostatkom Evrope. Odbacio je navode pojedinih medija da će postati novi američki ambasador u Makedoniji i dodao da je zadovoljan trenutnim poslom koji obavlja.

