SLEDI ESKALACIJA SUKOBA! PROFESOR JEVTIĆ: Evo šta se krije iza Trampovog priznanja Jerusalima i kakve to veze ima sa Srbijom!

Profesor FPN dr Miroljub Jevtić rekao je da očekuje eskalaciju sukoba na Bliskom istoku zbog Trampovog priznanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela.

"U teološkom smislu, u jevrejskoj religiji, da biste vi ostvarili religiju u potpunosti potrebno je da prinesete žrtvu. Žrtva se može prineti samo u hramu koji je napravio čuveni Solomon. To je bio prvi hram na mestu na kome se danas nalaze dve džamije Al Aksa i Kupola na steni", kaže Jevtić.

Prema njegovim rečima celokupna ideja o povratku Jevreja u Palestinu bila je ideja da se vrate da obnove taj hram da bi u njemu mogli da prinose žrtve i da ostvare svoju veru.

"U međuvremenu oni su proterani odatle u periodu od 132. do 135. godine posle Hrista i oda tada tamo nema brojne zajednice Jevreja. Godine 638. dolaze muslimani, osvajaju Jerusalim i podižu te dve džamije. Kada su Jevreji krenuli u priču u vraćanju u Palestinu ideja im je bila da tu ponovo obnove jerusalimski hram. Ali na mestu gde se nalazio jerusalimski hram su ove dve džamije. Jedini način da se tu hram obnovi jeste da se sruše te dve džamije. Srušiti te dve džamije to je kao kada biste muslimanima zaboli nož u srce jer to je treće sveto mesto", rekao je profesor Jevtić gostujući na Happy televiziji.

On ističe da to rušenje ne najavljuju ni Tramp ni Izrael ali suština jeste u tome a to ljudi izbegavaju da kažu.

"Zato tu i ne može da se napravi kompromis jer muslimani duboko veruju da je Muhamed sa tog mesta na svom krilatom konju buraku odleteo na nebo, da je video raj i pakao, video božije poslanike, osetio Alaha... Jer prema islamskom učenju Alah antropomorfan, ne možete ga videti, nego ga samo osetite. To je za muslimane treće sveto mesto i uzeti im to a to se desilo 1967. godine u političkom smislu znači uzeti im dušu", kaže Jevtić.

On očekuje eskalaciju sukoba na Bliskom istoku zbog poslednjih događaja.

"Donald Tramp ne provocira nikoga. On se pokazuje kao najozbiljniji američki predsednik svih vremena. Ne govorim da ga ja podržavam, ali sve što obeća on ispunjava. Ovo što je on uradio sa Jerusalimom pa to je Kongres doneo odluku 1995. godinu. Sto senatora je bilo "za" i ogromna većina Predstavničkog doma. Međutim nijedan predsednik nije imao tri čiste da to realizuje", kaže on.

Na pitanje da li se očekuje novi rat na Bliskom istoku Jevtić kaže da kad se radi o ratu to se ne da isplanirati u pravom smislu te reči.

"Vi znate kako rat počne bezveze, apsolutno počne od obične čarke i onda dobije neke druge dimenzije. To ne može da se predvidi", kaže jevtić i napominje da biračka baza koja je izabrala Trampa je baza koja želi ovo što upravo sad Tramp radi.

"To su tzv hrišćanskicionisti u Americi i oni kažu - uopšte nismo pogrešili što smo izabrali Trampa. S druge strane Demokratska stranka u SAD je u rasulu jer se suočavaju sa odlučnim čovekom što u politici nije uobičajeno. Političari u principu lažu. Pokazuje se da je on čovek koji radi ono što njegovo biračko telo hoće", ističe Jevtić.

Prema njegovim rečima ovo je veoma bitna stvar i za našu zemlju.

"Ukazivanjem na religijsku sliku cele te priče nama je lakše da Trampu pokažemo da mi na Kosovu imamo sličan problem. Dakle tu se možemo približiti Trampu. Dačić je to dobro rekao da se samo može doći do promene stava SAD o Kosovo samo preko vrha američke administracije", kaže Jevtić i napominje da je Dačić njegov student "i da može da ga hvali kao profesor."

Miroljub Jevtić kaže da postoji druga strana problema na koju je ukazivao pokojni Zoran Đinđić.

"On je pokrenuo pitanje Kosova. Dao je jedan veliki intervju pred smrt baš. Novinar ga je pitao zašto je pokrenuo pitanje Kosova i iziritirao Amerikance a

Đinđić je rekao: "Amerikanci spremaju napad na Irak. Ja se bojim da se to u arapsko-islamskom svetu ne razume kao napad na čitav islamski svet i da Amerikanci ne kažu - eto vi tvrdite da mi mrzimo Sadama zato što je musliman, a da vidite da to nije tačno evo na Kosovu gde su u sukobu muslimani i hrišćani mi smo na strani muslimana..."

Progfesor Jevtić kaže da sad niko ne mrzi Izrael, već svi mrze Ameriku jer znaju Izrael ne bi mogao da opstane da nema američku pomoć.

"U svakom sukobu između nemuslimana nejevreja i muslimana, amerika je stajala na stranu muslimana. U tom smislu to može biti loše jer neko može da proba ponovo da žrtvuje Srbe, Kiprane, Grke, da bi zadovoljio muslimansku pažnju. Evo pogledajte ovo - Zapad je bio na strani Hrvata samo do momenta dok su bili saveznici sa muslimanima. Čim su se okrenuli protiv muslimana, Zapad je bio protiv Hrvata. Tome u prilog ide poslednja presuda u Hagu. I ono što je mnogima promaklo, po prvi put rimokatolička crkva iz BiH staje na stranu muslimana protiv Hrvata", zaključio je profesor FPN dr Miroljub Jevtić.

