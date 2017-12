(VIDEO, FOTO) OVO JE ZEMLJAK SANDE (69) IZ PARIZA: Ispovest Srbina koji je zbog Vučića zaustavio saobraćaj! Rekao sam mu samo JEDNO!

Prava medijska zvezda postao je naš Parižanin iz Bora Jovan Vasiljević Sande (69), od kada je u utorak spontano “presreo“ srpskog predsednikia Aleksandra Vučića na pariskom trgu Madlena.

Dok je Vučić razgovarao sa srpskim intestitorima, Vasiljević je zaustavio svoj kamion nasred ulice, istrčao, pozdravio se sa predsednikom, razmenio nekoliko ljubaznih reči, a onda se vratio svom poslu, na opšte iznenađenje svih prisutnih.

- Nisam se nadao da ću postati tako popularan. Zvali su me prijatelji koji su me videli na TV. Baš sam se iznenadio - kaže Sande koji živi u pariskom severoistočnom predgrađu Gusenvil, nedaleko od aerodroma “Šarl de Gol“.

foto: Tanjug Printscreen

Ovu iznenadnu i nepredviđenu epizodu iz svog života svakako će dugo pamtiti. Tim pre što mu je predsednik Srbije idol. - Vučića stvarno obožavam. Sviđa mi se sve što kaže - ističe on.

foto: EPA, Predsedništvo Srbije

Ovaj pariski vozač, koji raznosi luksuzna pića, vina i šampanjac po restoranima u tom delu grada, prepričava kako se sve odigralo na Madleni.

- Samo što sam završio isporuku. Na trgu velika gužva. Stajali smo. Pogled mi odluta u stranu, prema crkvi. Vidim kamere, nekog visokog čoveka ispred njih. Rekao bih da je Vučić, ali nisam siguran. Odkud on u Parizu? Dok sam se okrenuo, vidim ga kako silazi niz stepenice. On je! Otvorim prozor i pozovem ga, a on mi otpozdravi - prenosi Sande.

foto: Tanjug Printscreen

U tom trenutku, poželeo je da se rukuje sa predsednikom.

- Pitam ljude oko njega da li mogu da izađem da se pozdravim. On im kaže da me puste. I ja tako izađem iz kamiona. Izleteo sam na brzinu, pozdravili smo se, potapšali po ramenu. Pitao me je odakle sam. Rekao sam mu: “Bravo predsedniče, samo tako nastavite“. Odgovorio mi je uz osmeh: “Važi, nema problema“. Mnogo prijatan susret. Bio je veoma ljubazan - priča Jovan Vasiljević u dahu.

(Kurir.rs/Večernje novosti/Goran Čvorović/Foto: Tanjug printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Paja i Jare ovo nikada ne bi uradili!

Kurir

Autor: Kurir