OBRT U NAJAVI, SVE IZVESNIJE GLASANJE I ZA REPUBLIČKI PARLAMENT: SNS ponovo vaga o vanrednim izborima?!

Iako su naprednjaci još pre mesec dana rešili da se održe samo redovni beogradski izbori, sve je izvesnije da će preispitati odluku da se istovremeno održe i vanredni parlamentarni izbori, pošto su iz vladajućeg saveza sve učestaliji i glasniji zahtevi za njihovo raspisivanje.



Lider PS Aleksandar Vulin u više navrata je apelovao na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne odbacuje mogućnost raspisivanja i prevremenih republičkih izbora, čemu se priključio i šef socijalista Ivica Dačić, koji se, kako je Kurir juče pisao, založio za njihovo održavanje jer „udruživanje opozicije na gradskim izborima nije borba za vlast u Beogradu, već za vlast u Srbiji“.



Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar veruje da će SNS još jednom temeljno razmotriti odluku o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora.

- Nemoguće je u ovom trenutku prognozirati da li će promeniti odluku da se održe samo beogradski izbori jer to zavisi od uskog kruga ljudi u vrhu SNS, ali i nepredvidivih interesa. To se odnosi na istraživanja javnog mnjenja - ako bude mala razlika u rejtingu između SNS i opozicije, nije isključeno da se naprednjaci predomisle i odluče da vanrednih republičkih izbora ipak bude. Drugi razlog bi mogla da bude sigurnost da će biti na vlasti na svim nivoima do 2022. godine - objašnjava Klačar.



U SNS juče niko nije želeo da govori o mogućem objedinjavanju izbora.



