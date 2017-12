Dačić: Sloba nam rekao da se ne ku...mo sa Šešeljem

I Šešelj je pričao svašta o Slobi i Miru nazivao crvenom vešticom. Ali eto, sve je to politika, izjavio je lider SPS

Lider socijalista Ivica Dačić poručio je političkim protivnicima da ne mogu uništiti SPS, koji je preživeo ne samo petooktobarske promene već i politički cumani predsednika SNS Aleksandra Vučića.

- Potcenjuju nas, kažu da imamo 5-6 odsto podrške. Ne zanosite se, nije nas uništilo bombardovanje, 5. oktobar... Mi smo uspeli da preživemo i Vučićev cunami - kazao je Dačić u emisiji „Ćirilica“.

On je ocenio da se tvrdnjama o obnovi crveno-crne koalicije zbog saveza socijalista sa SRS Vojislava Šešelja samo plaši narod. Dačić je podsetio i da se odnos SPS i SRS menjao.

- Slobodan Milošević je podržao Šešelja za predsednika, iako smo mi bili protiv. A desilo se i da nas je Milošević jednom pozvao da dođemo kod njega u kancelariju. Bili su tu Bora Jović, Milomir Minić, Goran Perčević i ja. Dolazi Sloba i kaže: „Dosta ste se kurvali sa ovim Šešeljem“.

Ja mu odgovorim: „Ko se kurvao, pa nisam ga ja hvalio u novinama kao vi“. Ali šta se desilo? Pripremio je saopštenje protiv Šešelja, verovatno ga Mira pisala, bio je tu izraz tipa „sarajevski uličar“. Ja sam to precrtao, jer trebalo je da ja to pročitam. I Šešelj je pričao svašta o Slobi i Miru nazivao crvenom vešticom. Ali eto, sve je to politika - rekao je Dačić.

On tvrdi i da se nije obogatio otkako je u politici:

- Sin Luka ima drugare, pričaju mu kako njihovi očevi imaju stan ovde, na moru... I kaže on meni: „Ćale, bre, ti si mnogo glup, moraću ja da osvetlam obraz naše porodice.“



Iskreno do bola NI U ŠVALERACIJU NE MOGU DA IDEM BEZ PRISMOTRE

Šef socijalista je kazao da je vreme pokazalo da su sve optužbe o njegovim navodnim vezama s kriminalom bile laž. - Momci iz policije su sa mnom od 2008. Znaju kad idem u toalet. Kako ja mogu da izvršim krivično delo?! Ne mogu ni u švaleraciju da odem bez prismotre - „objasnio“ je on.

