RUŽIĆ UOČI BEOGRADSKIH IZBORA: Opozicija je slaba!

BEOGRAD - Potpredsednik SPS i ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, siguran je da će ta stranka, ako na beogradskim izborima nastupi sa SNS, osvojiti najviše glasova i formirati vlast.

Ružić kaže da će ovi izbori biti "jedna velika rovovska borba", a da je opozicija toliko slaba "da može da izazove samo buru u čaši vode".

"Izbori u Beogradu biće veoma značajni za demokratiju u Srbiji. To će biti velika rovovska borba, usmerena protiv Aleksandra Vučića, a ne protiv SNS i SPS", rekao je Ružić.

Biće, kaže, mnogo zainteresovanih strana, verovatno i pokušaja mešanja stranog faktora.

"Ali dobro je da se svi legitimišu i da građani vide jasnu razliku između njih i nas", kaže Ružić.

Upitan da li je zabrinut zbog povratka bivšeg gradonačelnika i lidera DS Dragana Đilasa u politiku, Ružić kaže:

"Vidim da mnogo političara vaskrsava, pa odu u istoriju, pa se opet vrate... Tako je i Vuk Jeremić najavljivao da će da pobedi na predsedničkim izborima, pa je nestao, da bi sada vaskrsao tako što, kao bivši član DS daje podršku bivšem članu DS, koji ga je isterao iz te stranke".

Ružić se zapitao šta će ti političari raditi kada izgube na izborima.

"Da li će ostati da se časno bore ili će se opet povući na neka egzotična mesta.

Upitan da li ima pretenzije da bude lider SPS, Ružić kaže da to pitanje postaje već "otrcano" i da se Ivica Dačić nikada neće povući.

"Veoma je (Dačić) odgovoran prema obavezama koje ima u državi i stranci...", naveo je Ružić istakavši da u "vodu pada" priča o njegovim pretenzijama i Dačićevom odlasku sa liderske pozicije.

Potpredsednik SPS kaže da je pitanje održavanja vanrednih parlamentarnih izbora stvar političke odluke.

"Oni se organizuju onda kada postoji kriza ili kad imate manjak legitimiteta u parlamentu. To zasad nije slučaj. Šta može eventualno da opredeli nase partnere iz SNS da dođe do izbora, ne znam, ali takve odluke su svakako plod dubinske analize. Ne vidim trenutno neki preterano strateški razlog da do izbora dođe, ali e kažem da ne postoji mogućnost za to", naveo je Ružić i dodao da u politici nikada ne treba reći nikad, jer su procesi, kako kaže, dinamični i mnoge stvari se veoma brzo menjaju.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić