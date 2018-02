SELAKOVIĆ: Srbija ostaje dosledna - ide ka EU ali neće uvoditi sankcije Rusiji

BEOGRAD - Izjava ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da je u Srbiji kod kuće, potvrda je dosledne i principijelne politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, kaže generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković i dodaje da je jasan stav Srbije da je opredeljena i ide ka EU, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji.

On je naglasio da svi srpski zvaničnici, bez obzira da li se nalaze u Vašingtonu, Pekingu, Moskvi, Briselu govore da je opredeljenje Srbije put ka EU, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji.

Upitan da li će to biti moguće održati ako Strategija proširenja EU kaže da Srbija mora brže da usklađuje spoljnu politiku sa EU, on kaže da ni do sada nije bilo lako održati tu poziciju, ali da zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija uspeva u tome.

"Mnogi kažu nećete moći još dugo da održite tu poziciju. To su nam govorili pre četiri godine, a danas ne samo da smo uspeli da je održimo nego smo je i učvrstili i Srbija se po tome prepoznaje u regionu i u svetu", rekao je Selaković za RTS.

On je ukazao da je principijelna politika Srbije i što se tiče Albanaca: "Hoćemo kompromis sa Albancima, nećemo poniženu Srbiju".

Selaković je rekao da je Srbija zahvalna Ruskoj Federaciji na principijelnoj podršci i stavu što se tiče Kosova i Metohije.

On je istakao da Rusi uvek koriste priliku da kažu da će podržavati Srbiju u onome što ona želi, ali da ne treba očekivati da Rusi budu "veći Srbi od nas samih".

Upitan da li će predsednik Rusije Vladimir Putin doći ove godine u Srbiju, Selaković je rekao da Putina očekuju predsednički izbori, ali da je uveren da će doći ako ne ove, onda naredne godine, u godini jubileja - osam vekova autokefalnosti SPC.

