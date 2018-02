ANA BRNABIĆ NA PRIJEMU KOD TEREZE MEJ: Premijerka Britanije okupila premijere Zapadnog Balkana

Predsednica Vlade Ana Brnabić prisustvovala je večeras prijemu koji je, za premijere Zapadnog Balkana koji su učestvovali na Investicionom samitu u Londonu, organizovala britanska premijerka Tereza Mej.

Pored premijera Zapadnog Balkana, prijemu su prisustvovali visoki predstvnici Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je organizovala Investicioni samit Zapadnog Balkana.

foto: Promo

Premijerka Brnabić ranije danas govorila je na panelu premijera u okviru samita, kao i na panelu o povezivanju u regionu, navedeno je u saopštenju.



Uvođenje reformi u Srbiji ide veoma dobro



Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da uvođenje reformi u Srbiji ide veoma, veoma dobro.

"Mislim da je Srbija jedina zemlja regiona koja je uvela veoma teške, bolne i politički nepopularne reforme makroekonomske stabilnosti. Možda smo najveće probleme imali zbog ogromnog javnog duga, a pre četiri godine smo bili tri meseca od bankrota - morali smo ovo da uradimo", rekla je Brnabić u Londonu, gde učestvuje na Investicionom samitu Zapadnog Balkana koji organizuje EBRD.

Premijerka je kazala da je smanjivanje penzija jako teško, ali da smo morali to da uradimo.

foto: Promo

"Sada je vreme došlo da gledamo na reforme u vidu vladavine prava. Kapacitet svake vlade, bilo na zapadnom Balkanu ili na drugom mestu je ograničen. Kapacitet za reforme je još ograničeniji, jer morate da radite jednu stvar, pa sledeću, a za to treba vremena, takođe je potrebno i napora i političke hrabrosti", navela je ona.

Pored Srbije, prema njenim rečima, mnoge zemlje zapadnog Balkana su pokazale da su spremne da urade šta god je potrebno da unaprede svoje države, ne samo zbog zbog EU, već i zbog kvaliteta života svojih građana.

"Mislim da smo na pravom putu, ali reforme traju. Vlada to ne može da uradi sama i važno je da vlade, a kažem ovo kao premijerka Srbije, budu otvorene za saradnju sa privrednom komorama, raznim investitorskim udruženjima, udruženjima privatnog sektora, kao i sa udruženjima građanskog društva.

Jedini način da ovo uradimo je da radimo zajedno", rekla je predsednica vlade.

Digitalizacija i obrazovanje prioriteti Vlade Srbije

Srpska premijerka Ana Brnabić izjavila je danas u Londonu da je u fokusu njene Vlade uspostavljanje osnove za dinamičan rast i održivi razvoj u budućnosti, za šta je neophodna digitalizacija u vladinom sektoru i reforma obrazovanja.

foto: Fonet

"Moramo da zamenimo ekonomiju zasnovanu na investicijama ekonomijom zasnovanom na inovacijama. To je jedini način da postanemo zemlja koja nije zemlja jeftine radne snage, već se oslanja na sopstvene resurse", rekla je Brnabić na Investicionom samitu Zapadnog Balkana Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu.

Ona je na panelu "Meka povezanost" kazala da Srbija "mora da iskoristi sve prilike" koje pruža Četvrta industrijska revolucija i da njena Vlada radi na tome, navodeći kao dva stuba digitalizaciju u vladinom sektoru i obrazovanje.

"Prvi stub je digitalizacija u vladinom sektoru, e-vlada, koja podrazumeva uvodjenje što više elektronskih usluga za gradjane i kompanije. To je najbolji način za borbu protiv korupcije, jer obezbedjuje punu transparentnost", rekla je predsednica Vlade Srbije.

Dodala je da će do aprila biti usvojeni svi zakoni iz oblasti e-poslovanja čija će primena omogućiti elektronsko potpisivanje, elektronsko arhiviranje i elektronska plaćanja.

Brnabić je rekla da je "prioritet broj dva" njene Vlade obrazovanje koje je neophodno za hvatanje koraka sa Četvrtom industrijskom revolucijom.

"Od septembra 2017. godine programiranje je uvedeno kao obavezan predmet od petog razreda u osnovnim školama, u saradnji sa civilnim društvom.

foto: Zorana Jevtić

Povećali smo za 20 odsto broj upisanih na tehničke fakultete", navela je.

Ona je istakla značaj programa "povezanih škola" koji je prošle godine sproveden i navela da je reč o investiciji od oko 50 miliona evra, samo u osnovne škole.

"To ćemo verovatno raditi sa Evropskom investicionom bankom, ali je potreba toliko velika da ćemo verovatno morati da radimo i sa EBRD i mnogim medjunarodnim finansijskim institucijama. U naredne tri godine investiraćemo još 50 miliona evra samo u infrastrukturu za startape i inovacije - naučne i tehnološke parkove, nove fakultete", rekla je Brnabić.

Premijerka je kazala da, ako postoji jedna loša stvar u evrointegracijama Srbije, to je odliv mozgova i da će biti mnogo veći problem ako Srbija pre ulaska u EU ne učini nešto da visoko kvalifikovani ljudi ostanu u zemlji.

Kad je reč o implementaciji reformi, Srbija stoji "veoma, veoma dobro", navodi Brnabić, i dodaje da je jedina zemlja u regionu koja je zaista sprovela "veoma veoma teške, bolne i nepopularne" mere, u cilju postizanja makroekonomske stabilnosti.

"Problem je veliki javni dug, pre četiri godine bili smo na tri meseca od bankrota, reforme su morale da budu sprovedene. Smanjenje penzija je veoma bolno, ali je bilo neophodno jer je prethodna vlada neosnovano podigla penzije", dodala je.

Brnabić je ocenila da su kapaciteti vlada Zapadnog Balkana ograničeni, a da su njihovi kapaciteti za sprovodjenje reformi još više ograničeni, zbog čega je potrebna politička hrabrost.

"Mi smo na pravom putu, ali reforme zahtevaju vreme i kapacitete. Vlade to ne mogu same, važno je da one budu otvorene za saradjuju s privrednim komorama, s udrženjima investitora, s privatnim sektorom i civilnim društvom", dodala je Brnabić.

